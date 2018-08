<span style='text-decoration: underline;'>Etude du site Lkeria</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens préoccupés par la crise de logement</span>

Le site web «Lkeria», spécialisé dans l’immobilier, a mis en lumière les problèmes liés au logement en Algérie ainsi que les préoccupations à la fois des propriétaires et des locataires, selon une enquête menée sur un échantillon de plus 1000 internautes.

Il ressort de ladite enquête, que plus de 60% des internautes sondés ne sont pas propriétaires de leur logement. Selon toujours l’étude du site Lkeria, qu’il y a que 40% des ménages détiennent leur résidence principale. Les grands projets dans le secteur de l’habitat lancés à partir des années 2000, n’ont pas changé la situation.

Durant cette période, plus de 3,6 millions de logements ont été construits dont 1.176.000 logements publics locatifs (LPL 30%), 1.583.000 logements ruraux (38%), 456.000 logements publics participatifs et promotionnels aidés (LPP et LPA 11%), 156.000 logements location-vente «AADL» (6%), 46.000 logements de fonction (1%), 138.000 logements promotionnels libres (3%) et 448.000 logements type auto-construction (11%), entre la période allant de 1999 à mars 2018.

Par ailleurs, il ressort également de l’enquête, que 88% des gens interrogés, sont insatisfaits de la politique de logement.

Pour ce qui est des solutions proposées par les internautes afin d’endiguer la crise liée au logement, 34% des sondés estiment que c’est à l’Etat de gérer le dossier des locations. L’étude fait savoir également que 37% des Algériens n’ont pas une culture immobilière et que 31% souhaitent que le gouvernement régule le marché de la location. Puisque actuellement, une grande partie des transactions est réalisée par l’intermédiaire d’agences immobilières.

Enfin, l’étude menée par le site web Lkeria, indique que 31% des internautes ne savent pas que l’acte notarié est le seul document officiel pour la transmission des biens immobiliers. Il explique que l’acte notarié établi par le notaire et publié à la Conservation foncière, constitue une preuve de la propriété immobilière.

Il est à préciser qu’afin de faire face à la demande de logements au niveau de plusieurs wilayas du pays, en plus de ce qui a été réalisé dans le passé, le gouvernement a décidé de lancer des projets d’envergure. Pour mettre fin à la crise de logement, les autorités comptent réaliser des milliers d’unités d’ici la fin de l’année en cours.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, avait annoncé il y a quelques semaines, que l’année 2018 sera une année «riche en programmes» dans le secteur de l’Habitat, précisant qu’il y aura le lancement des projets dont les travaux non encore entamés. «Nous devons respecter le programme du président de la République qui consiste en la réalisation d’un 1.600 000 logements pour le quinquennat et notre devoir aussi, est de réfléchir sur les différents segments qui peuvent apporter un plus et diversifier l’offre de logement pour le citoyen», a affirmé le ministre». Donnant plus de détails sur les projets non encore lancés, le ministre a cité 320.000 logements répartis comme suit: 20.000 LPL, 28.000 LPA, 138.000 location-vente, 16.000 LPP et près 100.000 habitat rural. M. Temmar a assuré que l’Etat respectera ses engagements et les personnes qui ont payé et qui ont reçu l’ordre de versement auront leurs appartements.

Alger: Samir Hamiche