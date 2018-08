<span style='text-decoration: underline;'>Pour l’industrie touristique tunisienne </span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens restent de bons clients</span>

Aussi important qu’il puisse être, le client algérien est loin de détenir le monopole par rapport à l’industrie touristique tunisienne. «Les marchés algériens, russes et français sont les marchés les plus importants en ce qui concerne le nombre de nuitées passées dans les hôtels tunisiens», a déclaré M. Fakhfakh, mettant en exergue par la même, que l’économie de la Tunisie ne compte pas exclusivement sur l’apport des Algériens. Le mot n’est pas vraiment lâché, mais c’est tout comme…

L’ attractivité de la Tunisie sur les algériens demeure très forte, contrairement à ce qui s’est rapporté ces dernières semaines. En effet, au moment où la vox-populi mettait en évidence une baisse notable de la fréquentation de la destination Tunisie, l’on annonce une hausse du nombre de touristes algériens qui ont visité la Tunisie. Jusqu’au 20 juillet dernier, ils étaient exactement 1,2808 million visiteurs, un chiffre en hausse de 17,7% en comparaison avec la même période de l’année précédente. Le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), Jabeur Ben Attouch, qui a révélé ces statsitiques hier à Tunis, n’a évidemment pas caché sa satisfaction de voir autant d’Algériens choisir son pays comme leur destination de vacances. Une expression de «gratitude» que traduit le président de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), Khaled Fakhfakh, en soulignant clairement que pour les autorités, le tourisme dans son pays est solide et ne risque pas de s’effondrer. Le marché algérien reste important, voire stratégique, contrairement à celui européen qui a quasiment disparu les trois dernières années suite à une attaque terroriste ciblant des touristes britanniques.

Le responsable sus cité a relevé la nécessité de coordonner les efforts entre les professionnels du tourisme tunisiens et algériens pour bien préparer la prochaine saison. Est-ce à dire que l’actuelle saison a été émaillée d’incidents assez réguliers pour amener les tenants du secteur à considérer que la coordination n’aura pas été exemplaire ? Il est entendu, à ce propos, que les plaintes des touristes Algériens, dont les réseaux sociaux s’en sont fait l’écho, étaient ces années bien nombreuses au point de remonter à la surface et faire le buzz. Des touristes maltraités, carrément renvoyés de leurs hôtels, malgré des réservations en bonne et due forme. Bref, les Algériens n’ont pas manqué de mots pour vilipender cette Tunisie «ingrate» qui leur a préféré les européens. Ces mêmes européens qui l’avaient boudé et précipité son tourisme dans la crise. Cette critique largement relayée par les réseaux sociaux, ne repose apparemment pas sur du concret à voir les chiffres que brandissent les professionnels tunisiens du tourisme. Leurs collègues algériens, dont certain ont surfé sur la vague anti-Tunisie, font au final le même constat et appuient les responsables tunisiens. Ainsi, le Président du Syndicat National des Agences de Voyages Algériennes (SNAV), Saïd Boukhelifa, cité par l’agence de presse tunisienne TAP, a affirmé que la Tunisie demeure la destination «la plus attractive et phare» pour les Algériens. L’homme qui revenait d’une visite de travail au niveau des zones touristiques de Yasmine Hammamet, Sousse et Monastir pour constater de visu les conditions d’accueil et de séjour des touristes algériens en Tunisie, n’est pas allé par quatre chemin pour affirmer que les touristes algériens passent leurs séjours agréablement et dans des bonnes conditions. Il va même jusqu’à pronostiquer 2,2 millions d’Algérien qui visiteront la Tunisie en 2018.

On aura constaté que les professionnels algériens et tunisiens sont sur la même longueur d’onde pour promouvoir le tourisme de masse dans le sens Algérie-Tunisie. On n’a pas entendu le président du SNAV évoquer une quelconque proposition de faire venir des touristes tunisiens en Algérie. Bien au contraire, on apprend que des rencontres seront programmées en automne, avec les responsables du tourisme tunisien pour faire le bilan de la saison d’été et préparer dès à présent et au mieux la saison 2019. Sans doute pour dans l’espoir de dépasser la barre des 3 millions de visiteurs algériens en Tunisie. Tant mieux pour la Tunisie, les tunisiens et les voyagistes algériens…

Alger: Smaïl Daoudi