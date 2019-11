<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération (16es de finale bis/retour) Paradou AC - Kampala City</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algérois à 90 minutes des poules </span>

Auteur d’un match nul prometteur en déplacement (0-0), le Paradou AC tentera de valider son billet pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en affrontant dimanche les Ougandais de Kampala City au stade du 5-juillet (20h45), dans le cadre de la seconde manche des 16es de finale bis.

Le PAC, qui aurait pu prétendre à un meilleur résultat lors de la première manche, sera contraint de faire le jeu et s’imposer face à une équipe ougandaise imprévisible, capable du meilleur comme du pire. «Désormais, nous avons une idée assez claire sur notre adversaire et ses points faibles, que nous allons mettre à profit pour essayer de le battre. Kampala City développe un jeu plaisant, mais il laisse beaucoup d’espaces en défense», a affirmé le milieu de terrain offensif du Paradou Adam Zorgane. Pour espérer poursuivre l’aventure dans cette compétition, le PAC, dont il s’agit de sa première participation continentale de son histoire, doit faire preuve de plus d’efficacité et de lucidité sur le plan offensif, véritable maillon faible de l’équipe depuis le début de la saison avec 3 buts inscrits en Ligue 1 en 7 rencontres.

Sur le plan de l’effectif, l’entraineur portugais Francisco Alexandre Chalo devra composer sans les services de l’attaquant Ryad Benayad, touché aux ligaments croisés et indisponible pendant une période allant jusqu’à 6 mois. De son côté, Kampala City (KCCA), reversé en Coupe de la Confédération, après son élimination en 16es de finale de Ligue des champions par les Angolais de Petro Atlético de Luanda (aller : 0-0, retour : 1-1), abordera ce manche décisive avec l’intention de jouer son va-tout jusqu’au bout et pourquoi pas créer la surprise. Rappelons que le CR Belouizdad, l’autre représentant algérien dans cette épreuve, a été éliminé en 16es de finale par les Egyptiens de Pyramids FC (aller : 1-1, retour : 0-1).