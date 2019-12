<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération (1ère journée - Gr. D) San Pedro FC - Paradou AC</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algérois en péril à Abidjan</span>

Le Paradou AC, seul représentant algérien en phase de poules de la Confédération de football (CAF), effectue un déplacement périlleux à Abidjan pour défier les Ivoiriens de San Pedro FC, dimanche au stade Félix-Houphouët-Boigny (17h00, algériennes), dans le cadre de la 1re journée (Gr.D).

Ayant réalisé la performance d’atteindre ce stade de l’épreuve pour sa première participation continentale, le PAC, en très mauvaise posture en championnat de Ligue 1 (16e et dernier, 8 pts), est appelé à sortir le grand jeu pour réussir ses débuts dans cette phase de groupes. La mission des coéquipiers du milieu international Adam Zorgane s’annonce difficile, notamment en l’absence de plusieurs cadors. En effet, le club algérois se présentera amoindri par la défection de pas moins de quatre éléments : Ryad Benayad, Islam Arous, Zakaria Messibah, et Hamza Mouali, tous blessés. «Le moins que l’on puisse dire est que la cascade de blessures dont souffrent nos joueurs constitue un véritable handicap pour l’équipe. Surtout que ce sont des éléments clés. Ca sera un match difficile face à une équipe qu’on ne connait pas vraiment», a affirmé l’entraineur portugais des «Jaune et Bleu» Francisco Alexandre Chalo. Le PAC a de quoi nourrir des appréhensions puisque son adversaire n’est autre que le co-leader du championnat ivoirien, en compagnie de l’Académie de football Amadou Diallo (AFAD), avec 15 points, au terme de la 7e journée. Les Pétruciens, détenteurs de la Coupe de la Côte d’Ivoire 2019, se sont qualifiés pour la phase de poules, en éliminant en 16es de finale (bis) les Ghanéens de l’Asante Kotoko (aller : 2-0, retour : 0-1). De son côté, le Paradou a validé son billet aux dépens des Ougandais de Kampala City (aller : 0-0, retour : 4-1). Dans l’autre match de ce groupe D, les Marocains de Hassania Agadir, dirigés sur le banc par le nouvel entraîneur M’hamed Fakhir, accueilleront dimanche (20h00, algériennes) leurs homologues nigérians d’Enyimba, reversé en Coupe de la Confédération après son élimination en 16es de finale de la Ligue des champions. Rappelons que le CR Belouizdad, l’autre représentant algérien dans cette épreuve, avait été éliminé en 16es de finale par les Egyptiens de Pyramids FC (aller : 1-1, retour : 0-1).