<span style='text-decoration: underline;'>Workshop du FCE et AHK Algérie</span> :<br><span style='color:red;'>Les Allemands proposent leur aide</span>

Lors d’un Workshop portant sur «Le rôle de la formation et des exportations pour les entreprises», organisé hier conjointement, avec la Chambre Algéro-Allemande de Commerce et d’Industrie (AHK Algérie) et le FCE, au niveau de son siège, la vice-présidente du Forum Nacéra Haddad, a estimé que le manque de qualification est à l’origine des problèmes d’inefficacité et de l’incompétence des entreprises algériennes. Il a affirmé dans ce cadre que le peu d’intérêt qu’on porte à la formation professionnelle induit à des problèmes de productivité et des difficultés de croissance du secteur économique du pays.

L’objectif de cette journée d’information, est d’attirer l’attention des acteurs économiques activant surtout dans les secteurs de la pharmacie, de l’agroalimentaire, de la construction et de l’automobile sur l’importance de la formation professionnelle pour se développer, notamment en ces temps de crise.

Lors de son intervention, Amina Gouri chef de service formation à l’AHK, a expliqué longuement et dans le détail le système de formation dualiste utilisé par les entreprises allemandes qui accordent plus de 80% d’importance à l’aspect pratique et près de 20% à la théorie. Ce système de formation duale est aujourd’hui appliqué dans plusieurs pays comme les Pays-Bas, la Chine et l’Autriche. Aujourd’hui, l’AHK souhaite des expériences similaires en Algérie. Il reste à trouver l’outil adéquat pour l’adapter au système algérien.

«La copie conforme de ce système ne peut être appliquée en Algérie, mais il peut être adapté sur le modèle de formation algérien» souligne Amina, qui estime toutefois que «c’est bien que l’Etat en Algérie forme, mais c’est à l’entreprise de s’engager».

L’objectif, par ailleurs, de cette rencontre initiée par l’AHK et le FCE, est de chercher des partenaires potentiels et identifier leurs besoins en matière de formation afin de les diriger vers le service SES (Senior experten service) représenté par l’AHK, en Algérie depuis des années. Dans cette perspective Knauf plâtre Algérie avait lancé, en 2012, un projet pilote de formation, en collaboration avec l’AHK et le ministère de la tutelle pour former 12 apprentis sur une période de six mois. Après quatre ans, aucun résultat n’a été révélé de cette expérience.

L’AHK propose à l’entreprise algérienne d’utiliser le service SES pour former ses cadres. Ce service consiste à envoyer des spécialistes retraités bénévoles allemands pour collaborer avec les entreprises souhaitant développer et former son personnel. Ils interviennent surtout dans les secteurs techniques et économiques. De plus l’AHK souhaite développer l’utilisation du système dualiste en Algérie en 2017 et élargir le champ de ses interventions à travers ce nouveau service SES.

Cependant, il reste à convaincre l’entrepreneur algérien de ce système et son utilité, sachant qu’il a toujours compté sur l’Etat pour former les cadres. En plus, il y a le problème des mentalités qu’il faut corriger car, les algériens ont tendance à dévaloriser la formation professionnelle qui selon eux s’adresse uniquement à ceux qui ont échoué dans leurs études.

