Les ambitions collectives au progrès et à la modernité

Question: Pourquoi aucune des nombreuses associations qui existent à Oran n’a pris l’initiative de défendre le cadre urbain et le patrimoine immobilier victime de multiples dérives et agressions et que l’on connaît depuis de longues années ? Il est certes important et impératif, de se mobiliser au chevet des sites et monuments historiques menacés ou laissés à l’abandon. Il est également nécessaire et important de veiller à la préservation et au respect de l’environnement, même si l’on se contente de «dénoncer» l’abattage d’un ou deux arbres gênant un projet en cours de construction…Mais, il serait aujourd’hui tout aussi utile et avisé de se mobiliser pour encourager, initier et initier toute action ou opération d’assainissement et de remise à niveau du tissu urbain oranais dégradé, «ruralisé» et clochardisé, par le recul du civisme et des valeurs élémentaires du vivre ensemble. Il s’agit entre autres de la prolifération des bidonvilles qui renaissent souvent de leurs ruines à l’endroit même où ils sont démolis et du squat des terrasses et des parties communes des immeubles. Ce phénomène de l’occupation illégale et anarchique des espaces collectifs, connu depuis l’indépendance, se poursuit encore aujourd’hui en toute impunité au centre-ville. Des baraques hideuses sont construites en dur sur les terrasses d’immeubles, parfois de splendides œuvres architecturales. Ces extensions, comme celles que l’on peut remarquer sur une terrasse à l’ex-rue des Lois, en face de la Cathédrale, constituent un risque évident menaçant les habitants et aussi une atteinte grave à l’architecture du site. Il est vrai que ces squatters sont souvent des proches ou des complices, de l’un ou plusieurs habitants de l’immeuble. Une «connivence» obtenue parfois en échange d’une jolie somme d’argent. Et dans certains endroits, comme c’est le cas à la cité Mouloud Feraoun, toujours mieux connue sous le nom de cité Perret ou des squatters usent de la force, des menaces à l’arme blanche et de la violence pour intimider les résidents et les obliger à accepter l’occupation de leurs terrasses. Il y a quelques jours, une énième plainte aurait été déposée, non pas par les gestionnaires locaux concernés, mais par des résidents qui tiennent à conserver l’anonymat. Les immeubles de l’OPGI situés dans les grandes cités d’habitat, notamment l’USTO, ont pour la plupart connu des occupations répétées des caves et vides sanitaires par les candidats successifs au relogement. Il s’agit même parfois de proches, parents ou employés eux-mêmes de l’Office OPGI qui occupent les espaces communs, parfois les cages d’escalier, pour pouvoir ainsi être recensés et inscrits aux prochains quotas des «attributions provisoires». Ceux qui aujourd’hui s’illustrent dans les jérémiades pour un vieille bâtisse démolie ou un arbre déraciné, devraient aussi s’intéresser à ce fléau de l’occupation illicite et anarchique des espaces collectifs en milieu urbain. Un fléau qui gangrène la ville et ne cesse de pénaliser les ambitions collectives au progrès et à la modernité.

S.Benali