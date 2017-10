<span style='text-decoration: underline;'>Une future amicale contre l’oubli </span>:<br><span style='color:red;'>Les anciens gardiens de but Ounes, Sebaa (MCO), Belkhatar et Emtir (ASM) honorés</span>

C’est dans une ambiance de retrouvailles amicales et fraternelles à l’hôtel Mouahidine, que les anciens joueurs du MCO et de l’ASMO ont été invités, à assister à une sympathique cérémonie, en l’honneur d’anciens gardiens de but, Ounes Mohamed le goal volant des années 70 avec le SCMO et le MCO, Sebaa Bachir, un vrai lion des bois des stades, comme l’indique son nom, mais aussi le gardien le plus paisible, qui n’a reçu aucun avertissement ou carton jaune, durant toute sa carrière à l’USMO, au Naro, au MCO, Belkhater Mohamed, (surnommé la “Baraka’’ de l’ASMO.

A titre d’anecdote, une fois l’équipe de l’ASMO a pris l’avion pour aller disputer un match ailleurs qu’en Algérie. Mais, il se trouve que l’avion a décollé en oubliant Belkhater à la cafétéria de l’aéroport. Heureusement pour lui, qu’il y avait un autre vol, juste quelques heures après. Ce qui lui permit de rejoindre l’équipe. Nous n’omettrons pas enfin, Emtir Saïd, qui est sorti de la grande école du RCGO, puis à rejoint l’ASMO, et fut sélectionné plusieurs fois en équipe nationale. Calme et timide, mais intenable dans les plongeons sur le terrain. Cette cérémonie fut l’oeuvre de trois personnes dévouées, au service d’autrui, en l’occurrence, Bentria Abdelhamid, Belabes Hafid et Benchiha Nacer. M. Bentria Hamid, promoteur, a toujours œuvré dans les actions caritatives. Il a associé dans ses actions, Hafid Belabes, ancien joueur et capitaine du MCO, qui a remporté le plus de titres, à son époque et Benchiha Nacer, l’ancien gardien de but de l’USMO, du RCR et du MCO. Benchiha est très populaire, très estimé avec son humour et ses bonnes paroles, il distribue à longueur d’année des exemplaires du coran à tous ceux qu’il rencontre. Un véritable orateur et un bon organisateur, qui se dévoue pour son prochain. M. Bentria Hamid est fort généreux et n’hésite pas, à mettre la main à la poche, pour venir en aide aux nécessiteux, en particulier aux sportifs oubliés. Il a beaucoup d’amis parmi les anciens sportifs, tels que Belkadrouci, Guemri Redouane, Belloumi, Benchiha, Belabes, Benzerga Kechra, Benmimou, Sebbah, etc… Au regard de ce qui se passe, en fin de carrière pour certains joueurs, qui sont dans le besoin, il est logique qu’à Oran, on ait pensé à créer une amicale des anciens joueurs de l’oranais, afin que certains ne soient pas oubliés. C’est dans ce contexte que le projet de l’amicale a germé et que des actions caritatives en ce sens ont commencé en faveur de certains sportifs oubliés. A titre d’exemple, le cas de la visite effectuée à Temouchent, au domicile de Saïd Yahiaoui, actuellement malade, qui fut un grand rampart au niveau de la défense du MCO, avec Beddiar Besaih, Meguenine, Belgot, Hasene. Par la suite, une autre visite s’imposa à un grand supporter du MCO, Belhassakri Hamou, dit « Hamou kiosque », dont le plus connu était au niveau du boulevard de la Soummam, qui était une vitrine du sport, surtout le foot d’Oran. Il organisait des sorties de supporters du MCO, à travers tout le pays. Hélas, Hamou est cloué au lit par la maladie, de même que Djejel, à qui on rendit visite également pour l’honorer à titre posthume. Les entraîneurs du MCO, dont feu Carlos Gomez, qui a remporté le premier titre du club. Et on ne souvient, que cette triplette de dévoués, a organisé dernièrement, le mémorial de feu Miloud Chorfi, l’ancien journaliste de la TV et porte parole du RND, en tant que député. Et ce samedi, l’hôtel Mouahidine a reçu tout ce beau monde d’anciennes stars du foot oranais. Cette cérémonie a été rehaussée, par la présence du monsieur Mebarki Mohamed, ministre de la formation, de monsieur Benmarouf, président de l’APN, du sénateur Kacha Hadj Saïd, du député Benattia Hadj Kadda et de beaucoup de footballeurs, anciens du MCO et de l’ASMO. Plusieurs d’entre ces personnalités ont pris la parole, pour encourager cet événement, dont monsieur Bentria, qui a annoncé plus de manifestions prochainement, pour d’anciens sportifs. Le président de l’APW a également souligné la renommée d’Oran comme ville sportive, et surtout l’avènement de l’organisation des jeux méditerranéens de 2021 à Oran. Puis, les quatre goals reçurent leurs trophées ainsi qu’une enveloppe chacun, sous les applaudissements des présents. Une grande tarte fut dégustée par tous les convives, pour clôturer dans une ambiance de fête cette manifestation sportive de gratitude.

Et l’ensemble des invités semblaient être ravis de ces retrouvailles. Quant aux organisateurs ils ont été encouragés à aller de l’avant, pour la création de l’amicale des anciens footballeurs d’Oran, Incha Allah.

Adda