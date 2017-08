<span style='text-decoration: underline;'>ASMO</span>:<br><span style='color:red;'>Les anciens joueurs et supporters au chevet de Abdat Halim</span>

Une louable initiative envers l’ancien joueur et soigneur d’El Djemia

Poursuivant leur bonne volonté pour faire sortir de l’oubli certains anciens joueurs, dirigeants, entraîneurs et même des membres du staff médical de l’ASMO, le groupe de supporters et des anciens joueurs à leur tête Blaha Mohamed, ont rendu visite à Abdat Halim en son domicile, après sa sortie de l’hôpital.

Abdat est un asémiste de cœur qui a eu l’occasion de porter les couleurs d’El Djemia, après avoir joué pour le RCGO durant les années 2000. Après avoir mis fin à sa carrière footballistique, il devient soigneur de l’équipe de l’ASMO puis du MCO avant de revenir une autre fois à son club favori de Medina Jadida. Ayant acquis une certaine expérience, il a même rendu service en tant que kiné au club du côté staff médical.

Ces dernières années, sa santé s’est détériorée et a empiré cette année au point où il fallait l’hospitaliser à maintes reprises. Ce jeudi passé, alité chez lui, il a eu l’agréable surprise de recevoir d’anciens joueurs avec lesquels il a eu l’occasion de jouer entre autres Megueni Fayçal, Zine Kheloufi et un bon nombre de supporters qui activent aux côtés de Blaha pour venir en aide aux anciens de l’ASMO. Le modeste appartement d’Abdat s’est avéré exigu pour contenir le beau monde dont des journalistes venus lui rendre visite.

Affaibli, il a tout de même pu échanger quelques sourires avec d’anciens camarades et a même discuté avec eux oubliant quelque peu sa maladie.

Prenant la parole, l’initiateur de cette bonne initiative Blaha Mohamed, n’a pas manqué de tracer le parcours de Abdat à l’ASMO et d’évoquer sa bonne conduite et sa sagesse qu’ils lui ont valu d’être respecté par tous. Prenant à son tour la parole Abdat, a dit tout simplement: «merci à tous, ça me fait chaud au cœur».

Abdat a eu droit à des cadeaux, des trophées et d’un maillot aux couleurs de l’ASMO, offert par les initiateurs de cette bonne volonté. On notera, que Abdat Halima n’est autre que le frère de Abdat Houari qui a également porté les couleurs de l’ASMO.

B.Sadek