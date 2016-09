<span style='text-decoration: underline;'>En état de décrépitude avancée</span> :<br><span style='color:red;'>Les arènes d’Oran toujours abandonnées</span>

Les arènes d’Oran en état de décrépitude avancée, depuis plusieurs décennies, ne semblent pas susciter de l’intérêt auprès des responsables concernés et pour cause. Elles restent toujours fermées malgré les quelques petits travaux effectués par une entreprise, en février 2009 dans le cadre d’un marché d’un coût de 20 milliards et qui a été résilié en 2014.

La raison, nous a-t-on dit, réside dans le fait que le contrat liant l’entreprise chargée des travaux de réhabilitation et le bureau d’études chargé du suivi, avait été résilié en 2014, suite l’apparition de plusieurs fissures au niveau des piliers. On ne connaît pas la suite.

Le projet qui avait pour objet la réhabilitation de tout le site a, donc, été abandonné et n’a pas été mené à sa fin, condamnant ce joyau architectural, alors qu’il peut contribuer grandement à la promotion du tourisme culturel. Personne n’a pu nous renseigner au niveau de l’APC ni à la direction de la culture. Le projet en question devait prendre en charge plusieurs volets, dont le renforcement de la place principale, les travaux d’aménagement de plusieurs pièces, dont les chambres destinées aux artistes, notamment une vingtaine d’ateliers d’artisanat (sculpture et céramique), ainsi que la réalisation d’un restaurant qu’on voulait traditionnel au menu riche en plats typiquement oranais pour faire valoir les coutumes culinaires locales. Mais en fin de compte ce joyau unique en Afrique dépérit et n’est pas prêt d’ouvrir ses gradins aux citoyens oranais qui se sont “accoutumés” aux défaillances souvent flagrantes mais jamais dénoncées et surtout pas …punies.

Hakim Ghali