<span style='text-decoration: underline;'>ESM 2 - ASMO 0</span>:<br><span style='color:red;'>Les asémistes poursuivent leur chute</span>

La formation asémiste, qui reste sur une série négative de quatre matches sans succès, dont deux au stade Ahmed-Zabana, n’ont pu mettre un terme à cela, lors de leur match derby en déplacement à Mostaganem, face à l’ESM, et entrant pour le compte de la 7e journée de ligue deux.

En effet, les verts et blanc de Medina Jadida, se sont inclinés vendredi passé à Mostaganem, sur un score de 2 à 0, face à une équipe de l’Espérance, décidée à ne rien lâcher dans son fief. C’est donc l’ESM qui remporte ce derby de l’ouest contre une équipe de l’ASMO, qui continue à enregistrer de mauvais résultats. Les locaux ont pris les choses en main, dès l’entame de la partie. Par la suite, après quelques tentatives de scorer, les hommes d’Assas parviennent à trouver le chemin des filets, dans la demi heure de jeu, par Fellahi, qui a profité d’une mésentente, entre le gardien Alaoui et son défenseur, pour inscrire le premier but pour son équipe. Benzaza essayera peu de temps après d’aggraver le score, mais ratera son tir. Le rythme baissera d’intensité par la suite. La réaction de l’ASMO ne s’est pas fait attendre, par un bon tir de Benouis ou par des tentatives de Berramla et de Hichem Cherif, mais sans effet. Alors qu’on s’acheminait vers la fin de la première période, dans un dernier sursaut, les gars de Mostaganem corseront l’addition par une seconde réalisation, signée Belkacemi. Au retour des vestiaires, les espérantistes forts de leur avance au score, s’accaparent le milieu du terrain, et gèrent les débats à leur guise. Khelloufi en verve dans ce match s’est illustré dans pas mal d’actions, et a raté le troisième but pour l’ESM. Les oranais tenteront dans un dernier sursaut de réduire la marque, mais en vain. L’Espérance grâce à sa détermination, engrange une précieuse victoire, qui confirme ses bonnes intentions en ce début de championnat. L’équipe des réservistes de l’ASMO s’est aussi inclinée, face aux jeunes de l’espérance de Mostaganem, sur le score de deux buts à un. En fin de match, l’entraineur de l’ASMO, Zeghdoud a estimé, que cette défaite est difficile à digérer : « Beaucoup d’erreurs ont été commises dans ce match par nos joueurs. Ce qui a engendré une défaite. Il faut aussi reconnaitre, que cette équipe de l’ESM était supérieure. Dommage on aurait aimé au moins rentrer à la maison avec le point du nul, mais l’état mental n’a pas permis aux joueurs, de bien réagir pour se reprendre. On va continuer à travailler, pour se ressaisir à l’avenir, à commencer par la réception d’El Eulma, lors de la prochaine journée ».

B.Sadek