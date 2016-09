<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Aïd El Adha</span> :<br><span style='color:red;'>Les associations caritatives s’impliquent dans les actions de solidarité</span>

La wilaya d’Oran, à l’approche de l’Aïd El Adha, connait des actions de solidarité initiées par des jeunes d’associations caritatives en vue d’apporter joie et bonheur aux familles nécessiteuses ne pouvant acquérir un mouton à sacrifier.

Dans cet élan de solidarité, l’association «Ness El Kheir» d’Oran a lancé, pour la sixième fois consécutive, l’opération «Kebch El Kheir» en faveur de certaines familles nécessiteuses. Quelque 50 familles sont inscrites dans la base de données de cette association, qui apporte son aide aux plus défavorisés lors de différentes occasions sociales et religieuses, comme la rentrée scolaire, le mois sacré du ramadhan, d’Aïd El Fitr et l’Aïd El Adha. Après un appel diffusé sur les réseaux sociaux, plusieurs donateurs ont apporté une aide financière permettant d’acquérir 25 moutons. Outre les aides des bienfaiteurs, des membres de l’association ont lancé, cette année, une initiative de vente de gâteaux fabriqués par les donateurs et donatrices. Ces dons sont vendus au niveau des places et jardins publics et les recettes serviront à l’achat des moutons, précise-t-on au niveau de l’association. De son côté, l’association «Helpistes» a relancé, pour la 6ème année consécutive son opération «Bessahatkoum kebch El Aid» en direction des familles nécessiteuses. Cette action caritative a été lancée juste après l’Aid El Fitr sur les réseaux sociaux et la radio «El Bahia», dans l’objectif d’offrir une quarantaine de moutons, comme ce fut le cas l’année dernière. Un membre de l’association explique la démarche entreprise : «Nous sortons dans les rues, frappons à toutes les portes pour concrétiser cette opération. Nous avons, à ce jour, distribué plus de la moitié des moutons. Nous espérons atteindre notre objectif avant lundi prochain, jour de l’Aïd», indique-t-il, rappelant que ce groupe de jeunes a entamé son action caritative en 2011 avec la distribution de 7 moutons puis 23 en 2013 et 40 têtes l’an dernier.