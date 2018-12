<span style='text-decoration: underline;'>Journée internationale du volontariat </span>:<br><span style='color:red;'>Les associations célèbrent l’évènement</span>

Le wali d’Oran, monsieur Mouloud Chérifi, a assisté ce jeudi après-midi au jardin de l’écologie situé sur le boulevard du Millénium où une dizaine de stands exposaient les produits de leur activité, parmi eux, des associations écologiques.

Le wali a visité tous les stands tout en félicitant et en encourageant les responsables de ces associations qui semblent être mobilisés pour le volontariat et le bénévolat à l’approche du grand événement des JM2021, et toute la population oranaise est concernée.

Le wali d’Oran est sur la sellette et ne ménage aucun effort sur le terrain afin que tout soit prêt au jour «J». Ainsi, la journée internationale du volontariat a été bien célébrée au vu des jeunes portant des tee shirts qui ont été présentés à monsieur le wali. Espérons qu’en 2021, il y aura des milliers de bénévoles volontaires pour participer à ce grand rendez-vous de 2021 des JM Ichaallah. Adda.B