<span style='text-decoration: underline;'>Judo / Championnat régional seniors O/Tlelat (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Les athlètes du club Ouled El Bahia se distinguent</span>

Djillali Kandsi : (DTW ligue d’Oran de judo)

« Nous avons un calendrier à respecter. Ainsi, après le premier championnat régional espoir déjà disputé, on organise ce régional seniors dames et messieurs. Je juge le niveau moyen, vu que la majeure partie des athlètes se connaissent et trouvent des difficultés pour s’imposer. Mais toujours est-il, qu’on a assisté à de bons combats entre internationaux où des champions d’Afrique se sont illustrés, à l’image du jeune Driss Messaoud, encore junior du club Ouled El Bahia qui a terrassé deux champions d’Afrique pour décrocher la 1ère place. Une valeur sûre d’avenir. Le club d’Ouled El Bahia, s’est imposé dans plusieurs combats et a décroché le plus de titres. Ce club a prouvé son sérieux et son bon travail. D’autres clubs sont sur le sillage d’Ouled El Bahia, mais se heurtent sur le manque de moyens dont financiers.

Boubekeur Missoum : (entraineur club O/ Bahia)

« On a débuté la préparation de nos athlètes le mois d’Août 2019 et on a travaillé sans relâche. Les bons résultats obtenus sont les fruits des efforts des athlètes. Lors de ce championnat régional, nos athlètes se sont illustrés pour rafler la mise. On a même vu en demi et en finale des champions d’Afrique disputer le titre. Notamment notre junior Driss Messaoud qui s’est fortement distingué. Notre club créé en 2017 enregistre aujourd’hui 150 athlètes toutes catégories confondues. Malgré les faibles moyens du club, on arrive à décrocher des titres et on n’a jamais raté le podium. Lors des championnats arabes d’Agadir l’an passé, on a raflé tous les podiums, mais on n’a rien reçu comme récompense jusqu’à ce jour. Cette année par manque de finances, on a sollicité l’équipementier Benabbou pour nous fournir l’équipement des athlètes à crédit.