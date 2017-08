<span style='text-decoration: underline;'>﻿Relance économique</span>:<br><span style='color:red;'>Les atouts de la réussite</span>

Ouyahia s’est voulu clair en réunissant les partenaires sociaux. Tout doit se faire dans la sérénité et le respect des lois de la République car, le pays est outillé du point de vue juridique pour cela. Il ne s’agit ni de privilèges ni de copinage, ni d’affrontement d’ailleurs, mais de réunir toutes les forces en présence pour atteindre l’objectif suprême qu’est la relance d’une économie capable de se défaire de son indépendance des hydrocarbures.

Le but suprême est beaucoup plus grand et beaucoup plus important que les couacs de relations qui pourraient apparaître ici et là. L’ultime objectif est de pouvoir éviter à l’Algérie une crise encore plus profonde qui remettrait tout en cause et qui jetterait le pays dans des lendemains obscurs et inquiétants.

Et si Ouyahia n’est pas comptable directement de ses décisions face au peuple, il l’est vis-à-vis du président de la République qui lui est élu par le peuple auquel il a présenté son programme et sur la base duquel il a été élu. La démocratie c’est surtout cela et il est regrettable de voir certains disserter sur d’autres relations qui ont plus tendance à faire dans le sensationnel et la politique fiction que sur la réalité du moment, et les grands défis auxquels fait face présentement notre pays.

Le temps nous est compté, et il s’agit de ne pas se démarquer du cap du programme du président sur la base duquel il a été élu et avait reçu l’adhésion massive des Algériens. C’est là le fondement même de toute démocratie qui se prétend comme tel. Ouyahia a été désigné par le chef de l’Etat avec une feuille de route bien détaillée. C’est à lui aujourd’hui, avec les membres de son gouvernement de mettre tout cela en musique. L’homme parait assez blindé pour cette mission, lui qui n’est pas à son coup d’essai et qui a surtout eu à gérer les affaires du pays dans des moments autrement plus compliqués et plus difficiles que ceux d’aujourd’hui. C’est lui qui a pu, au moment où l’Algérie faisait face à l’un des terrorismes les plus sanglants de ces dernières années, mener le bateau Algérie à bon port, comme il a eu à gérer la très délicate phase des injonctions du FMI. L’homme n’a rien d’un novice et il a le bagage politique et diplomatique pour convaincre et avancer. Ceux qui doutent encore ou font semblant de douter de la capacité de notre pays à se sortir de cette mauvaise passe, ne font en réalité que dans la politique politicienne. Et ma foi, il serait préférable et louable que tous participent à cet effort national car, il s’agit de l’avenir d’un pays et d’un peuple.

On ne peut pas aimer l’Algérie, en se contentant à longueur de temps et de pages de journaux à critiquer toutes les démarches de l’exécutif et surtout à ne formuler aucune solution digne de ce nom.

Cette facilité à faire la politique chez certains partis, commence à agacer. Surtout elle ne rend nullement service à ces politiques qui se sont convertis en accros des réseaux socio, alors que le défi est autrement plus important qu’un «j’aime» sur un fond bleu. Bien sûr l’opposition a toute sa place dans une démocratie, mais elle n’a rien d’utile si elle pense qu’il suffit de critiquer à tort et à travers juste pour suivre la tendance, juste pour bloquer les initiatives, juste pour exister. L’Algérie mérite mieux que ce à quoi nous assistons aujourd’hui. Elle mérite de voir l’élan de mobilisation dépasser les petites ambitions personnelles.

En ces moments où tout le monde sait que le temps des prix du pétrole à 150 dollars est révolu à jamais, il serait peut-être plus judicieux de faire preuve de réalisme et d’intelligence pour mobiliser toute la nation vers ce grand défi qui nous attend, et de sortir notre économie de sa léthargie et de bannir à jamais notre aveugle dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. C’est là une grande révolution jamais connue ni osée dans l’histoire de notre pays et elle ne peut se matérialiser qu’avec la contribution de tous et la conviction de voir la réussite au bout des sacrifices et des engagements.

Nabil.G