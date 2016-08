<span style='text-decoration: underline;'>Ain El Türck </span> :<br><span style='color:red;'>Les auto-écoles à la recherche d’un un circuit d’examen</span>

Les gérants d’auto-école à Aïn El Türck, cherchent désespéramment un nouvel emplacement, depuis la fermeture par les autorités locales de l’espace situé à l’arrière de future piscine municipale, où, les examinateurs accueillaient les candidats pour leur examen de permis de conduire.

En effet, l’accès au site en question, anciennement connu par l’appellation de stade «Paul», a été fermé aux candidats et aux auto-écoles, par la pose d’une porte métallique. Selon les gérants, les examinateurs ont été pris au dépourvu ; ils n’ont plus désormais de lieux appropriés pour passer leurs tests aux candidats, au grand dam de ces derniers. Un moniteur d’auto-école établi à Aïn El Türck, signifiera que cette situation est pénalisante et surtout inexpliquée, car le site sert actuellement de parking autos et de lieu de débauche pour les marginaux. Ceci dit, les 13 gérants d’auto-écoles de la corniche oranaise, déclarent qu’ils vont saisir les autorités de wilaya, afin qu’une solution soit trouvée à leur situation.

Karim Bennacef