<span style='text-decoration: underline;'>USMBA | Suite à la lettre publiée par le DG</span>:<br><span style='color:red;'>Les autorités et les supporters exigent la stabilité</span>

Ce dernier avait déjà été persona non grata, il y a deux ans, suite à l’ire des supporters qui s’interrogent sur son retour et ses réactions non fondées, selon certains. Pour revenir au mois passé, le wali Ahmed Sassi, et après n’avoir trouvé aucun preneur, décida de reconduire Hennani comme président jusqu’à la période de septembre prochain afin de mettre l’équipe sur les rails. Mais voilà que Hennani nomma les mêmes personnes ‘indésirables’ comme membres du conseil d’administration. Première action, lancer une lettre de limogeage de l’entraineur Ahmed Slimani vers les médias afin de le pousser à rendre le tablier. Une attitude pas du tout administrative car il fallait se réunir avec l’intéressé au lieu de se fier à livrer de la propagande. Contrairement à ce qu’ils attendaient, une lettre qui demeura hier lettre morte vu le refus du premier responsable de la wilaya qui veut préserver la stabilité. Quant aux vraies raisons de cette attitude, ce n’est nullement la défaite amicale face au WAT, mais des personnes qui ont voulu dicter des noms dans l’effectif de l’USMBA. Des joueurs proches de certains dirigeants (on préfère taire les noms) qui se sont trouvés hors liste. Chose que Slimani refusa. C’est dire qu’on ne pense plus à l’intérêt de l’équipe mais ce sont les recrutements qui ouvrent les portes à la richesse.