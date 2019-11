<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les autorités locales s’impliquent dans la recherche de sponsors</span>

Les autorités locales s’impliquent dans la recherche de sponsors Des industriels et autres hommes d’affaires établis à Oran ont été sollicités par le wali, Abdelkader Djellaoui, pour sponsoriser le MC Oran (Ligue 1 de football), a-t-on appris du chef de l’exécutif de la capitale de l’Ouest du pays.

«J’attends toujours la réponse des industriels et hommes d’affaires auxquels j’ai formulé la demande de venir en aide au MCO», a déclaré M. Djellaoui à l’APS, ajoutant qu’il était en train de tout faire afin d’assister le club-phare de la ville à dépasser la période difficile qu’il traverse actuellement. La nouvelle direction des «Hamraoua», que dirige l’ancien international Si Tahar Cherif El Ouezzani, ne cesse de déplorer les conditions «très délicates» dans lesquelles elle travaille, non sans brandir souvent la menace de rendre le tablier. A l’origine de ces menaces à répétition une situation financière «très compliquée» que les actuels dirigeants ne parviennent pas à résoudre, surtout après l’échec du processus de l’affiliation du club à la compagnie «Hyproc», une filiale de Sonatrach spécialisée dans le transport maritime des hydrocarbures. Celle-ci a signé en janvier passé un protocole d’accord avec le MCO qui devait conduire à cette affiliation. L’arrivée, il y a près de trois mois d’Abdelkader Djellaoui à la tête de la wilaya d’Oran, a encouragé la direction de la formation d’El-Bahia à le solliciter pour l’aider à dépasser la crise financière du club.

C’est dans cette optique là que Cherif El Ouezzani et ses assistants ont été reçus dernièrement par le wali, rappelle-t-on. Sans président depuis juin passé, le MCO tiendra, mardi, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société sportive par actions (SSPA) du club devant déboucher sur l’élection d’un nouveau président ainsi qu’un nouveau conseil d’administration. La restructuration de la SSPA/MCO est devenue des plus urgentes afin de répondre aux exigences de la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) que vient de créer la fédération algérienne de football dans le cadre de son processus de «sauver le professionnalisme en Algérie»’, avait-on indiqué du côté de cette instance. Les délais fixés au MCO pour présenter son nouvel organigramme ainsi que l’établissement des bilans financiers de son SSPA expirent dans quelques jours, d’où l’importance de la réussite du rendez-vous de mardi, a estimé Cherif El Ouezzani, qui occupe actuellement les fonctions du directeur général de la SSPA. Néanmoins, ce dirigeant, également le premier responsable technique de l’équipe, dit être persuadé que le salut du MCO «passe par son affiliation à une entreprise économique, vu que l’élection d’un président et d’un nouveau conseil d’administration ne devrait pas régler la crise financière qui secoue le club», a-t-il insisté.