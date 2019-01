<span style='text-decoration: underline;'>Pompier emporté par les eaux à Bouira </span>:<br><span style='color:red;'>Les autorités saluent le soutien et la solidarité des citoyens</span>

Les autorités locales de la wilaya de Bouira ont salué samedi le soutien et la solidarité des milliers de citoyens avec la protection civile engagées dans des opérations de recherches depuis jeudi pour retrouver le corps du pompier Mohamed Achour, emporté par les eaux pluviales à la cité des 250 logements.

«Les recherches se poursuivent toujours pour le troisième jour, et je tiens à saluer le soutien et la solidarité des citoyens venus de Bouira ou des autres wilayas pour nous soutenir en ces moments difficiles», a indiqué samedi soir le wali de Bouira Mustapha Liman, qui suivait de très près les opérations de recherches en compagnie du directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Boughellaf. M. Limani et le colonel Boughellaf suivent depuis jeudi et sur les lieux l’évolution des opérations de recherches lancées par les brigades de la protection civile.

Des milliers de citoyens, issus de Bouira, Tizi Ouzou et d’Alger, ont afflué sur le lieu de l’accident pour apporter aide et assistance aux équipes de la protection civile. Dans un climat de solidarité exemplaire, les citoyens apportaient de la nourriture, des vêtements ainsi que des moyens matériels en vue de soutenir les éléments de la protection civile dans leurs recherches, qui se déroulent dans des conditions difficiles, a constaté l’APS.

Les familles veillent, elles aussi, à la préparation de repas chauds aux équipes de la protection civile qui sont à pied d’oeuvre pour retrouver le corps de la victime Mohamed Achour. Dans un point de presse tenu samedi soir sur les lieux des opérations, le premier magistrat de la wilaya de Bouira a assuré que tous les moyens matériels avaient été mis à la disposition des équipes de recherches pour leurs faciliter la tâche.

«Tous les moyens matériels sont mis à la disposition des équipes pour les aider davantage dans leur tâche, et nous sommes sur les lieux pour veiller au grain», a souligné le chef de l’exécutif. Ce dernier a mis en place une cellule de crise depuis jeudi pour chapoter les opérations d’intervention et de recherches de la protection civile. La cellule est composée des responsables des différentes directions pour gérer ces moments de crise et oeuvrer à trouver des solutions efficaces permettant de retrouver et repêcher le corps du pompier emporté par les eaux pluviales jeudi dernier.