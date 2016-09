<span style='text-decoration: underline;'>Un plan d’urgence pour lutter contre les hépatites virales</span> :<br><span style='color:red;'>Les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme</span>

Le plan d’urgence, pour lutter contre les hépatites virales B et C, vient d’être relancé par les autorités sanitaires qui ont recommandé plus de vigilance, ainsi que le respect des normes d’hygiène et de sécurité, pour maîtriser la progression fulgurante des hépatites virales.

La sentence est lâchée: les hépatites virales sont désormais un problème de santé publique en Algérie. Les autorités sanitaires parlent même d’épidémie silencieuse qui menace la santé des Algériens. Les services sanitaires ont été ainsi destinataires, la semaine écoulée, d’une instruction ministérielle qui insiste sur l’emploi de tous les moyens disponibles, pour lutter contre les hépatites virales qui seraient responsables de la progression des maladies chroniques et mortelles du foie à l’exemple de la cirrhose et du cancer du foie. Des instructions ont été données pour relancer les campagnes de vaccination du personnel de santé et des femmes enceintes. Les hépatites virales sont qualifiées d’épidémie silencieuse car, la majorité des personnes contaminées, ignorent pendant longtemps leur infection et se trouvent ainsi exposées à un risque élevé de développer une maladie chronique du foie, (57% des cas de cirrhose du foie et 78% du cancer hépatique primaire sont causés par des hépatites virales). Les hépatites virales causent régulièrement des décès à Oran, parmi les enfants en bas âge. La source de cette maladie serait la consommation par les enfants, d’eau non traitée. L’hépatite, terme général désignant l’inflammation du foie, a un certain nombre de causes infectieuses et non infectieuses. Deux des virus qui causent l’hépatite, (hépatite A et E), peuvent être transmis par l’eau et les aliments. L’hygiène est donc importante dans la lutte contre ces virus.

H. Maalem