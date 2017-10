Les «barons de l’habitat précaire»

Il y a près de cinq ans, en mars 2013, un ancien chef de la daïra en poste à Es-Sénia. M. Belhadjazi El Ghali, avait courageusement pointé du doigt des acteurs et des pratiques, permettant au fléau de prospérer dans une totale impunité. Mais en dénonçant ce qu’il convient d’appeler, la «mafia de l’habitat précaire», l’ancien responsable de la daïra allait attiser les pressions sociales, générées par les tabous et les non-dits qui entourent, à ce jour, cette épineuse question du logement social. Au lieu d’être félicité par sa hiérarchie, l’ancien chef de daïra a au contraire été transféré vers d’autres cieux, moins concernés par le phénomène. Il est vrai, que le wali de l’époque, tenait à soigner sa carrière en évitant les sit-in et les mouvements de protestation, le plus souvent nourris par les candidats au relogement.

Des candidats «recrutés» par de véritables réseaux, de transactions illicites de baraques en tôle et en parpaings, construites sur le domaine public. Notamment, dans les daïras d’Ain El Turk et Es-Sénia, connues pour leurs célèbres bidonvilles. L’histoire du «douar Cheklaoua», qui détient certainement, le record de longévité des bidonvilles rasés, mais qui renaissent aussitôt de leurs ruines, reflète l’ampleur du laxisme et de l’impunité, permettant aux prédateurs de récidiver. Hier encore, on apprenait que des familles habitant le bidonville dit «Kara 2», puisqu’il y a eu évidement un «Kara 1» avant lui, dans la commune d’Es-Sénia, se sont «rassemblées jeudi, devant le siège de l’APC, pour revendiquer leur droit à un logement décent».

Rien de plus légitime en apparence. Selon un journal local rapportant l’information, «le représentant des occupants du site «affirme et jure que ces familles seraient en attente d’un relogement, depuis plus de deux décennies ». Un autre habitant du site souligne, qu’ « une grande partie des bidonvilles de la wilaya ont été rasés et les familles relogées, alors que nous, cela fait plus d’une vingtaine d’années, que nous interpellons les autorités de la wilaya pour un logement, sans avoir reçu d’écho à notre doléance »…

Un autre occupant de Kara 2 ajoute, que «dans d’autres bidonvilles, certaines familles installées, il y a à peine un ou deux ans, ont bénéficié d’un logement ». Il ne se doute certainement pas, de la portée de ses affirmations, impliquant de lourdes accusations. Car selon les responsables de l’époque, le wali en tête, de sérieux recensements ont été effectués, à travers les bidonvilles de la wilaya, pour dresser et arrêter la liste des «bénéficiaires» occupant les lieux, avant la fin de l’année 2007, date limite officiellement arrêtée pour tout recasement. Dire que des familles, installées dans les baraques de fortune en 2015 et 2016 auraient été relogées, relève donc, soit du mensonge diffamatoire, soit d’une bien triste vérité, attestant de certaines complicités, dans les circuits de gestion de ces affaires locales…

Les «barons de l’habitat précaire» agissant dans l’impunité ont encore de beaux jours devant eux…

Par S.Benali