<span style='text-decoration: underline;'>Natation : Championnats nationaux Benjamins G/F Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Les Benjamines du RTAET championnes d’Algérie</span>

Depuis sa création en 1994, le club de natation du RTAET, (Ain El Turck Oran), n’a jamais cessé de gravir les échelons, pour s’affirmer, parmi les meilleurs au niveau national du point de vue formation et de performances, grâce à ses jeunes athlètes.

Chaque saison, ses jeunes s’illustrent de fort belle manière, dans des compétitions nationales, de même que sur le plan international. Le RTAET, présidé par Nait Bahloul Tounsia, est composé de 54 athlètes compétitifs, des benjamins aux seniors, et autant de jeunes, qui forment l’école du club nautique. La bonne santé de ce club reste le sérieux et la stabilité de son staff technique. En effet, le RTAET est encadré par le DTS et entraîneur, qui n’est autre que Boutebina Anouar, qui est aussi coach national. Il est au club depuis sa création, et il est aujourd’hui épaulé dans sa tâche, par Ghezzal Malika, Ghezzal Fouad et Necib Abdeljalil. Les jeunots du RTAET minimes et cadets, ont déjà réalisé de bons résultats aux championnats nationaux, qui se sont déroulés à Sétif, au mois de janvier passé. Ils ont récolté 12 médailles, grâce aux nageurs Aoumeur Hichem, Ouaras Racim, Tchouar Yasmine, Nouar Imad et Makhlouf Sabéha. Par équipes, les garçons ont récolté l’argent au relais 4 X 200 M NL. Les jeunots du RTAET, lors de leur participation en début de ce mois de février, aux championnats nationaux benjamins, qui ont eu lieu à la nouvelle piscine de Bougirat, (Mostaganem), arrivent encore une fois à bien se comporter, notamment les filles, qui décrochent le titre national devant une rude concurrence. Les benjamines, ont réussi à sortir du lot face à de grands clubs huppés et bien lotis sur le plan financier, dont l’USMA, en s’emparant de belle manière, du titre national de champion d’Algérie, avec la bagatelle de 07 médailles, dont 5 or, 1 d’argent et 1 de bronze. Le titre national des benjamines, n’est pas venu par hasard, mais suite à un grand travail constant, effectué par un bon staff technique, malgré certaines contraintes. La jeune Djihane Benchadli, a cassé la baraque, en s’emparant de 5 médailles d’or aux 400 m NL, aux 200 m NL, aux 100 m PAP, aux 100 m NL et aux 100 m dos. En plus de l’or, elle décroche aussi, 1’argent aux 50 m PAP. Par équipes, les benjamines bénéficient également d’une médaille en bronze au relais 4 X 100 m X 4 nages. La composition de l’équipe benjamine championne d’Algérie est comme suit : Bouhenni Kawtar – Ouaras Ghania – Harrat Wissem et Benchadli Djihène. La jeune talent benjamine du club nautique d’Ain El Turck, Djihane Benchadli, ne cesse d’attirer les regards, vu ses bonnes capacités techniques de nageuse.

Djihane Benchadli l’espoir du RTAET

A ses débuts, au sein du club, elle est vite repérée par le coach Boutebina, qui la prend en charge. Notre jeune championne fait désormais partie de la jeune élite du club RTAET, et poursuit son chemin pour atteindre le haut niveau. La jeune Djihane fait partie d’une famille de sportifs. Son père n’est autre que Benchadli Djamel, un ancien footballeur, aujourd’hui éducateur au CREPS d’Ain El Turck, et surtout connu comme étant un des meilleurs entraîneurs, au niveau national. Sa mère aussi est une ancienne handballeuse internationale, qui avait marqué son époque. Sans omettre de citer ses deux sœurs, l’une nageuse et l’autre volleyeuse. Très heureuse d’avoir contribué pour le titre national, la jeune nageuse, veut réussir et aller de l’avant en sport, et en même temps dans ses études, et ne cesse de remercier ses parents, qui lui permettent de pratiquer la natation et qui restent de tout temps à ses côtés. En plus de 5 médailles d’or, la jeune Djihane s’est permis le luxe de remporter le trophée de meilleure athlète, et un autre pour ses meilleures performances.

B. Sadek