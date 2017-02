L’Algérie célèbre cette année, le double anniversaire du 24 février dans la même crise économique, mais avec moins de pression cette fois. Il faut dire, que l’horizon s’est bien dégagé depuis, et la réaction du gouvernement, a démontré jusqu’à ce jour, son bon fondement, en attendant de confirmer son efficacité au long des prochains mois.

Après des hésitations, une légère panique et une campagne de communication catastrophique, le gouvernement a su tracer un cap clair et définir une politique rigoureuse pour amortir le choc de la dégringolade des prix du pétrole. C’est le Premier ministre lui-même qui a été au devant de la scène, en venant expliquer aux citoyens sur la télévision nationale, le bien fondé de la Loi de finances 2017 et les moyens mis en place pour relancer l’économie, serrer les visses dans les dépenses et surtout préserver les engagements sociaux de l’Etat. Les instructions du président de la République sur ce volet, ont été des plus claires et chaque Conseil des ministres était une autre occasion pour le rappeler et l’assener.

La feuille de route était tracée et le gouvernement devait se mettre très vite au travail. La première urgence était d’arrêter l’hémorragie des prix du baril qui flirtait dangereusement avec la vingtaine de dollars. Et là, c’est toute la force diplomatique de l’Algérie qui s’est mise en marche à tous les niveaux. De la présidence de la République au ministère de l’énergie, en passant par le Premier ministère et le ministère des Affaires étrangères, l’Algérie poussait dans la même direction. Et le résultat ne s’est pas fait attendre. Non seulement, l’hémorragie a été arrêtée, mais les prix ont amorcé une remontée spéculaire, pour frôler les 60 dollars le baril.

Le commerce extérieur a été mis sous la loupe et la facture des importations a connu des coupes significatives. L’Algérie ne pouvait plus se permettre de gaspiller encore des devises, dans du kiwi et du chewing-gum. La récré a été sifflée. Et la priorité a été donnée à la production nationale. Désormais, tout ce qui est produit en Algérie, devrait être soutenu et appuyé par les pouvoirs publics, pour créer plus de richesse et des postes d’emplois. En parallèle, des industries ont connu des coups de pouce remarqués, à l’image de l’industrie automobile qui a vu l’installation de plusieurs marques étrangères, sommées désormais de produire sur le sol national et faire profiter l’Algérie des nouvelles technologies.

Doucement, mais sûrement, le nouveau modèle économique commence à se dessiner et l’Algérie jusqu’à ce jour, semble tenir beaucoup mieux que ce qu’on lui prédisait, vu le choc de la crise pétrolière. Elle fait même mieux, puisqu’elle est déjà dans l’autosuffisance, dans plusieurs produits qu’elle importait et elle est même aujourd’hui, en capacité d’en exporter. Il faut dire qu’il y a des crises qui n’ont pas que de mauvais côtés.

Par Abdelmadjid Blidi