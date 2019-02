<span style='text-decoration: underline;'>Il se tient chaque vendredi </span>:<br><span style='color:red;'>Les bonnes affaires de Souk El Hamri</span>

Chaque vendredi matin, une grande ambiance règne de vant le stade Ahmed Zabana. C’est nouveau, c’est le Souk El Hamri qui s’est créé sans publicité et dans ce vrai souk, on trouve tout et avec de bons prix.

Tout d’abord, il est difficile de trouver une place de stationnement aux abords d’El Hamri ou de Médioni. Sur ce site, des stands improvisés avec hauts parleurs où on vante les marchandises. Les produits proposés sont divers et il y a beaucoup de vêtements et souliers neufs, des occasions bon prix. Les marchands et les visiteurs réalisent de bonnes affaires.Ce souk d’El Hamri du vendredi commence à devenir populaire et nos citoyens aiment les marchandises flanquées parterre afin de pouvoir marchander. Ce souk à l’air bien propre et tranquille et tout s’achète et se vend et tout le monde semble content et satisfait. Pourvu que ça dure.

Adda