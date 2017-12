<span style='text-decoration: underline;'>Prix et qualité du pain </span>:<br><span style='color:red;'>Les boulangers de l’ouest se concertent</span>

Les boulangers venant d’une dizaine de wilayas de l’ouest, se sont réunis se samedi à l’hôtel El Azhar pour débattre des problèmes que connaît la boulangerie et les surenchères du prix de cette denrée. Monsieur Baïche Faouzi, membre du comité national de l’association des commerçants et des artisans qui préside cette réunion, a parlé longuement de la qualité du pain, de certains boulangers qui ne pratiquent pas du bon pain. Il existe deux sortes de farine, l’une SF panifiable qui est très utilisée pour le pain à l’est du pays et l’autre la T80, une farine complète très demandée à l’ouest.

Nous avons dit-il, fait des propositions au ministre du Commerce. Nous attendons sa réponse, nous voulons organiser les boulangers. Faire une formation de 500 boulangers. En France dit-il, les boulangers français font beaucoup dans l’économie parce qu’ils font du bon pain. Nous en dix ans, de quarante millions, ont est passés à soixante millions de baguettes mais on en jette 15 millions. Parce que le pain n’est pas fait dans les normes et beaucoup de boulangers manquent de formation. Depuis 1996 aucune augmentation n’a eu lieu et nous sommes en 2017 et on constate que les ingrédients qui tournent autour de la fabrication du pain, ont tous été augmentés de prix, mais la baguette de pain n’a pas bougé. Le boulanger n’arrive pas avec le problème du personnel, des charges et en ce qui concerne la formation on veut former 500 boulangers, afin d’élever le nouveau et faire du bon pain. Aujourd’hui, on fabrique un pain léger et non un pain complet parce que la forme n’est pas complète et notre population consomme beaucoup de pain et c’est pour cela qu’on s’organise dans la boulangerie afin de remédier à toutes les lacunes des boulangers et revoir les prix et la qualité afin que le pain ne se jette pas.

Après l’ouverture de la réunion, les boulangers présents à cette réunion, devaient parler de beaucoup de problèmes à huit clos. Ainsi, l’augmentation et la qualité du pain semblent tenir l’actualité des Algériens et les représentants des boulangers eux aussi s’organisent afin que tout s’arrange dans l’intérêt de tout le monde comme l’a dit monsieur Faouzi «nous ne faisons ni de la politique ni du social, on est simplement des commerçants qui demandons nos droits».

Adda.B