Les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), ont débuté hier, leur sommet à Johannesburg. Ils ont choisi le thème «Collaboration en vue d’une croissance inclusive et d’une prospérité partagée» pour leurs travaux, histoire de démontrer qu’un monde multipolaire et solidaire, a encore sa place, malgré les comportements impérialistes des Occidentaux. Les Brics peuvent faire la preuve que le monde unipolaire que veulent créer les Etats-Unis avec l’accord d’une Europe aux ordres, n’est pas si évident que cela. Les «émergeants» sont en passe de défier la toute puissante Amérique en proposant une solution médiane aux problèmes que vit la planète. Alors que les Etats-Unis de Trump fonctionnent à coup de sanctions et de guerre commerciale, les Brics brandissent la croissance inclusive marquent leur présence sur la scène économique mondiale.

Le fait que le Sommet de Johannesburg se tienne, est la preuve que l’on peut objectivement parler de perspectives très intéressantes au plan de la multipolarité du monde. Ainsi, tous les autres pays, anciennement non alignés, peuvent se remettre à rêver à un monde différent de celui que les Etats-Unis et l’Europe veulent nous vendre.

Mais il faut bien se rendre à l’évidence. Créer un pôle n’est pas une mince affaire. Il faut d’abord trouver plusieurs points de convergence et surtout le bon moyen de «l’aimanter», histoire de réduire de la force magnétique des USA. La guerre s’annonce longue et à l’issue incertaine. Il est vrai que les puissances économiques et politiques que sont les USA et l’UE, gardent toujours un œil vigilant sur le reste du monde, mais ce qu’il leur arrive ces derniers jours, ce n’est tout de même pas une simple égratignure. Les différends commerciaux qui les divisent, est peut-être une réelle opportunité de construire quelque chose de nouveau. Et comme les opinions publiques dans ces pays ont leur mot à dire, il faut s’attendre à quelque sérieux remous, à même d’éloigner un peu ces pays et, partant, donner un avantage aux «petits pays» qui peuvent se rassembler autour des pays émergeants.

C’est vrai que pareil scénario relève de la science fiction, mais il y a quelques temps, on disait que l’idée d’une sortie de la Grande Bretagne de l’UE, était un très mauvais scénario. Le monde est ainsi fait et comme dans un grand film de science fiction (l’Odyssée de l’Espace 2010), les scénaristes avaient imaginé la naissance d’un deuxième soleil, nous autres tiers-mondistes, avons bien le droit d’espérer l’émergence d’un second pôle, histoire de s’offrir une bonne petite guerre froide qui nous rappellerait bien des souvenirs.

Par Smaïl Daoudi