<span style='text-decoration: underline;'>Systèmes de vidéos-surveillance</span>:<br><span style='color:red;'>Les caméras pour faire face à la criminalité</span>

Plus de 14.495 caméras de surveillance seront installées dans plusieurs wilayas de l’ouest du pays, a annoncé hier l’inspecteur régional de la police de l’ouest, le contrôleur de police Benaini Mustapha, lors de la présentation du bilan 2019 des activités de la DGSN à travers 12 wilayas de l’ouest.

Parmi ce nombre, 3000 caméras seront installées dans la wilaya de Sidi Bel Abbès et 600 à Naâma. A Oran, le projet prévoit l’installation en deux phases de 2458 caméras, parmi elles 1417 caméras dans la première phase, dont 853 caméras ont été installées parmi elles 626 caméras sont opérationnelles. Ces caméras ont réussi à aider les services de police de la capitale de l’ouest à résoudre une centaine d’affaires liées à des crimes contre des personnes, des biens, ainsi que des affaires de consommation de la drogue. Notons, qu’en 2018, le coup d’envoi de l’exploitation partielle du réseau de surveillance par caméras a été donné à Oran dans le cadre de l’opération de modernisation de ce corps.

L’opération vise à l’installation de caméras stables et mobiles au niveau des différentes artères, espaces, places et édifices publics, en attendant le renforcement de la couverture sécuritaire du territoire, surtout pour développer la protection des personnes et biens. La première partie fut composée d’un réseau de 399 caméras couvrant un espace de 7 sûretés urbaines. Son centre opérationnel, qui suit les contenus de vidéo, est basé au siège de la 10ème sûreté urbaine située à haï «Zitoun».

Par ailleurs, et concernant le phénomène de l’immigration clandestine, 129 affaires ont été résolues par la police à Oran, avec l’arrestation de 266 individus dont 11 femmes et 14 étrangers en majorité des candidats à l’immigration clandestine. Ces opérations ont permis également, la saisie de plusieurs embarcations. Les policiers ont réussi à démanteler des réseaux d’organisation des voyages illégaux vers l’Espagne au niveau des wilayas intérieures comme Tiaret et Relizane. Ces réseaux qui activent au niveau des réseaux sociaux pour attirer les jeunes.

A propos des numéros verts de la police, 189.513 appels ont été enregistrés sur le «1548» et 85.294 sur le numéro d’urgence «17» ainsi que 9.338 au 104 pour la protection de l’enfance soit un total de 284.145 appels. Concernant les jeux méditerranéens de 2021, le contrôleur de police a annoncé la création avant-hier d’un comité de réflexion qui prendra en charge la prévention et la sécurisation de ces jeux grâce à l’expérience de la police algérienne dans l’organisation des grands événements. Concernant le vol de véhicules, 264 véhicules ont été volés en 2019 dans les 12 wilayas de l’ouest dont 138 ont été récupérés.

Durant la même période, 702 motocycles ont été volés dont 183 récupérés. A propos des crimes économiques et financiers, 2173 affaires ont été enregistrées dont 1987 affaires ont été résolues, avec l’arrestation de 3.476 personnes. Par ailleurs, dans le volet de la lutte contre la drogue, plus de 37 quintaux de kif ont été saisis en 2019, 5.3 kg de cocaïne ainsi que 228.728 gélules de psychotropes. A cela, s’ajoute 632 gr de marijuana. Et comme nos routes demeurent toujours dangereuses, les statistiques de la police de l’ouest ont été alarmantes sur le nombre d’accidents de la route qui ont fait 175 morts dont 45 mineurs et près de 5000 blessés.

Concernant les causes de ces accidents, le facteur humain demeure toujours le principal dans 4089 accidents d’un nombre global de 4335. Les conducteurs âgés entre 18 et 40 ans, ont été les principaux responsables de ces accidents. La vitesse excessive et le non respect du code de la route restent les causes principales du terrorisme des routes. Des jeunes ayant de nouveaux permis, sont parmi les victimes.

Ce qui reflète que ces jeunes peuvent être la cause à tous moments d’accidents mortels sur les routes surtout avec le non respect du code de la route. De plus en plus de jeunes conducteurs perdent la vie alors qu’ils sont au volant, à la recherche d’une sensation d’adrénaline. Ces jeunes n’hésitent pas à dépasser la vitesse autorisée et effectuer des dépassements et des manœuvres dangereux.

