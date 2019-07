<span style='text-decoration: underline;'>Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Les canalisations de distribution du gaz naturel dans la cité</span>

Soummam sont «en bon état» La direction de distribution de l’électricité et du gaz d’El Har rach rassure ses clients au niveau de la cité Soummam dans la commune de Bab Ezzouar que les canalisations de distribution du gaz naturel de ladite cité étaient «en bon état et ne souffrent d’aucun dysfonctionnement ou panne», a indiqué, dimanche, un communiqué de la même direction.

Suite aux odeurs de gaz senties au niveau de la cité Soummam dans la commune de Bab Ezzouar, à l’issue de travaux effectués par la Societe algérienne de gestion du réseau de transport du gaz (GRTG), une équipe technique a été diligentée pour intervenir et réparer les canalisations de distribution de gaz naturel, laquelle a affirmé que les canalisations étaient «en bon état et ne souffrent d’aucun dysfonctionnement ou panne», a précisé le communiqué. «Les services et agents de la direction de distribution de l’électricité et du gaz d’El Harrach sont pleinement conscients des missions qui leur sont assignées, notamment lorsqu’il s’agit de la sécurité et du bien-être des citoyens», a indiqué la même source, ajoutant que «la direction ne ménagera aucun effort et mobilisera tous les moyens afin de protéger ses clients et veiller à leur bien-être». La direction met également à la disposition de ses clients le numéro 3303 joignable 7j/7 et 24h/24.