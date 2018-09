<span style='text-decoration: underline;'>EHU d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Les cancers du sein et de l’utérus au centre du 8ème congrès international de gynécologie</span>

Le 8ème congrès international de gynécologie obstétrique de l’EHU d’Oran, prévu les 14 et 15 du mois en cours, a retenu comme thématique centrale les cancers du sein et de l’utérus, a indiqué mercredi le président du congrès, le Pr. Belkacem Chafi.

«Le cancer du sein reste le plus meurtrier chez la femme, représentant à lui seul le tiers de tous les cancers confondus», a précisé à l’APS le Pr Chafi, relevant que le cancer de l’utérus a, quant à lui, reculé ces quatre dernières années, passant du deuxième rang (après celui du sein) au quatrième parmi les cancers touchant les femmes.

Le recul de cette maladie, a estimé le même spécialiste, «est le résultat des campagnes de sensibilisation et de dépistage, menées au cours des dernières années, qui encouragent de plus en plus de femmes à faire des frottis, ce qui permet de détecter ce genre de cancer de manière très précoce et d’intervenir à temps». Les cancers du col de l’utérus sont principalement provoqués par des virus de la famille des papillomavirus humains (HPV), transmis par voie sexuelle.

Le frottis permet de récupérer des cellules avant même qu’elles se transforment en cancer, a-t-il expliqué. «Le diagnostic du cancer du sein reste quant à lui plus ou moins tardif. Les femmes ne se présentent chez le médecin qu’une fois que le cancer atteint le deuxième ou troisième stade», a regretté le Pr. Chafi, appelant les femmes à subir des examens réguliers et à s’inquiéter, dès l’apparition de changements, même s’ils sont minimes au niveau de leur poitrine. Le 8ème congrès de gynécologie obstétrique abordera d’autres thèmes comme la contraception, la césarienne, l’importance de l’allaitement maternel et la fertilité, entre autres. Des spécialistes de différentes régions du pays et de l’étranger prendront part à ces travaux.