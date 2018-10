Les candidats à l’émigration clandestine

Pas moins d’une dizaine de cadavres de harragas ont été repêchés, le week-end dernier, au large des côtes d’Oran et de Mostaganem, tandis que treize candidats à l’émigration clandestine ont été sauvés ce même jour par les Forces navales de la Façade maritime ouest. Un week-end particulièrement meurtrier pour ces dizaines de harragas, parmi eux des femmes et des enfants qui ne résistent pas à l’appel des sirènes et tentent une traversée suicidaire pour rejoindre les côtes espagnoles. Chaque semaine, le long des communes côtières de l’ouest du pays, on signale des naufrages d’embarcation précaire, des sauvetages, des cadavres et des parties de corps, et un grand nombre de «portés disparus», sans doute engloutis par les flots de la méditerranée, devenue depuis ces dernières années le cimetière pour des milliers de candidats à l’émigration clandestine. Des candidats venant de toutes les wilayas du Pays, mais également des pays subsahariens, gonflant ainsi la demande sur ce marché des «traversées clandestines», de la «Harga» organisée par des passeurs et des réseaux mafieux profitant de la misère et du désespoir de ces jeunes en quête de meilleurs horizons. Il est vrai que devant

l’ampleur du phénomène, les pouvoirs publics ont pris des mesures rigoureuses en matière de contrôle et de surveillance du littoral. un plan spécial a été mis en place, incluant le renforcement des patrouilles en mer des brigades maritimes et le contrôle par les éléments de sécurité et d’intervention de la gendarmerie des zones et des lieux potentiellement «avantageux» pour un embarquement de candidats à l’émigration clandestine. Lors de cette même journée macabre de jeudi dernier, on apprenait aussi que vingt-deux harragas, âgés entre 20 et 25 ans, parmi lesquels figure un passeur, ont comparu devant le tribunal correctionnel d’Aïn El Turck, sous le chef d’accusation de «tentative d’émigration clandestine». Appréhendés à l’aube par les éléments de la Sûreté urbaine de Trouville, juste au moment de leur départ en mer. Les vingt et un accusés ont été condamnés, chacun, à une peine de 6 mois de prison avec sursis, assortie d’une amende de 5 millions de centimes. Mais ces sanctions judiciaires, même parfois de très fortes amendes, ne peuvent suffire à réduire le flux des candidats à l’émigration clandestine, et encore moins à éradiquer ce fléau nourri et encouragé par de multiples facteurs économiques et sociaux. Mais c’est là un autre débat.

Par S.Benali