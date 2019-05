<span style='text-decoration: underline;'>Examens de fin de cycle primaire</span>:<br><span style='color:red;'>Les candidats à l’épreuve</span>

Dans le cadre du programme des examens de fin d’année des différents cycles scolaires qui relèvent du secteur de l’Education de la wilaya d’Oran, plus de 33000 élèves étaient dans les salles de classes hier pour passer notamment leurs examens de fin de cycle primaire au niveau de l’ensemble des centres d’examens qui relèvent de la wilaya d’Oran désignés pour cette opération. Dans le même cadre, il a été signalé que pour le bon déroulement des épreuves, quelque 7200 enseignants assurent l’opération de surveillance au niveau desdits centres. Les épreuves ont porté sur les matières suivantes : la langue arabe et les mathématiques dans la matinée et la langue française dans l’après-midi. L’opération de correction des copies démarrera à partir du 3 juin et les résultats finaux seront délibérés aux candidats le 16 du même mois. Pour le bon déroulement desdites épreuves, tous les moyens ont été déployés par les services de l’Education. Bekhaouda Samira