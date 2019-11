<span style='text-decoration: underline;'>Début aujourd’hui de la campagne électorale </span>:<br><span style='color:red;'>Les candidats face à l’épreuve du terrain</span>

Les candidats au scrutin présidentiel du 12 décembre prochain entament aujourd’hui la campagne électorale, une période de trois semaines qui sera déterminante pour l’élection du futur président de la République.

Chacun des cinq candidats retenus par le Conseil constitutionnel, à savoir : Abdelmadjid Tebboune, Ali Benflis, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaid et Abdelkader Bengrina, choisira une wilaya qui lui constituera le coup de starter de son périple qui l’emmènera aux quatre coins du pays, dans les fins fonds de l’Algérie profonde.

Avec les nouveaux paramètres «imposés» par la conjecture actuelle aussi bien sur le plan politique qu’économique, la tâche ne sera pas assez aisée par rapport aux campagnes électorales des précédents scrutins présidentiels, organisés par le passé.

Cette fois-ci, les candidats auront, ainsi, la lourde mission de convaincre les Algériens et les Algériennes à aller aux urnes et de les fédérer autour d’un projet politique qui devra, justement, répondre sérieusement à leurs aspirations.

Quoi qu’on dise, le défi est énorme pour les cinq candidats qui feront face à l’épreuve du terrain, à la rencontre des citoyens, loin de l’aisance des conférences de presse dont l’assistance est souvent constituée de journalistes, des soutiens et des équipes de campagne.

Sur le terrain, en plus des oppositions et d’éventuelles contraintes qui se dressent devant les candidats, lors de la campagne électorale, l’abstention constituera un farouche adversaire.

En effet, hormis les problèmes liés à l’épreuve du terrain, ainsi que les oppositions que les citoyens peuvent exprimer contre leurs meetings électoraux, les candidats auront la mission qui consiste à vaincre l’abstention, en cherchant les électeurs et les électrices. Pour les cinq candidats, chacune des voix exprimées par les électeurs vaut de l’or.

Par ailleurs, l’argent qui sera destiné à financer la campagne constituera sans doute un autre casse-tête pour les candidats d’autant que l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé qu’elle enquêtera sur la provenance du financement. Il s’agit pour l’instance présidée par Mohamed Charfi de lutter contre l’argent sale qui peut attirer dans les comptes de campagne.

Il est à signaler dans ce cadre qu’avant l’entame officielle de la campagne électorale, les candidats ont signé, hier, la charte d’éthique des pratiques électorales. La signature de la charte a eu lieu au siège de l’ANIE, au Palais des nations au Club des Pins, à Alger.

Lors de la campagne électorale, le document exige des candidats et de leurs équipes, qu’ils doivent se référer à des principes directeurs et prendre en compte des pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral. Ainsi, la charte en question comporte «les principes démocratiques de base dont le droit de se porter candidat et le droit de vote sans intimidations. Il souligne également le caractère secret du vote, la transparence du financement des campagnes électorales, la neutralité de l’institution en charge des élections à travers ses démembrements et divers services administratifs.

Ces derniers doivent s’engager à s’astreindre au respect d’impartialité et de traitement équitable des candidats. De même qu’ils doivent s’interdire tout comportement susceptible d’altérer ces principes.

Enfin, «les candidats et leurs partis s’engagent à ne faire que des déclarations publiques et véridiques, s’abstenir de tout propos diffamatoire, insulte ou invective envers un autre candidat ou acteur du processus électoral ».

Samir Hamiche