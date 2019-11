<span style='text-decoration: underline;'>Les programmes économiques dans la Présidentielle du 12 décembre</span>:<br><span style='color:red;'>Les candidats se croisent et innovent </span>

Si on expurgeait les aspects redondants et populistes et en mettant les programme bout à bout, l’on pourrait dire que chaque candidat y met du sien pour sortir le pays de la crise économique et financière.

Même si le fond de la crise que traverse le pays est politique, l’économie n’est pas ignorée par les candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Surfant sur le populisme, parfois et mettant en évidence une volonté de réorienter la philosophie économique du pays, les cinq prétendants à la magistrature suprême évoquent tous, dans le programme et lors de leur discours, la nécessité de réformer l’économie nationale. C’est d’ailleurs l’expression-phare de la campagne électorale. Tous parlent de nouvelles méthodes, et chacun liste ses priorités pour asseoir un nouveau modèle économique idoine pour le pays.

Le président du parti Talaie El Houriyet, Ali Benflis, propose un nouveau modèle économique fondé sur «la redéfinition du rôle de l’Etat dans l’économie nationale comme régulateur de l’activité économique et garant de la répartition équitable des recettes.» M. Benflis mise sur une restructuration profonde du système économique national pour redonner du souffle à plusieurs filières, aujourd’hui moribondes.

L’idée défendue par le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, défend le principe d’une réforme «globale» que conduiraient des compétences nationales qui auront pour mission principale de redresser la situation économique du pays. Partant, M. Mihoubi met en avant dans son programme la création d’un ministère de l’économie regroupant les départements ministériels des finances, de l’industrie, de la prospective, du commerce et de l’économie numérique. Une volonté assumée de tout moderniser, mais sans pour autant négliger l’économie traditionnelle qui elle, a besoin de «mesures d’urgence» pour garantir la relance économique au titre d’un programme de réformes structurelles. M.Mihoubi chiffre ses objectifs et annonce une croissance économique annuelle de 5% et rétablir les équilibres macroéconomiques à l’horizon 2021.

Pour ce qui le concerne, le président du Mouvement Binaa, Abdelkader Bengrina propose un «nouveau modèle économique» devant être «libre et social» et qui sera adopté après la conclusion d’un pacte socioéconomique issu d’ateliers de dialogue national auxquels prendront part toutes les compétences. Erigé en un cadre d’orientation des réformes devant être engagées, ce pacte sera élaboré avec l’association de l’ensemble des acteurs politiques et économiques des secteurs, public et privé, de la société civile et de l’élite nationale, lesquels acteurs définiront les choix socioéconomiques du pays pour sortir de la crise économique et s’affranchir de la dépendance structurelle aux hydrocarbures. Quant au plus « économique » des candidats, l’indépendant Abdelmadjid Tebboune, le socle de son programme consiste en la mise en place d’un nouveau modèle économique basé sur la diversification de la croissance et l’économie de la connaissance. Il mise également sur une nouvelle politique de développement hors hydrocarbures qui repose sur la valorisation de la production nationale manufacturière agricole, industrielle et de service par l’incitation fiscale et la limitation des importations.

Abdelaziz Belaïd, le plus jeune candidat en lice, développe une vision à peu prés comparable à ceux des autres candidats, mais avec néanmoins une différence remarquable de présenter périodiquement les bilans des activités économiques de l’Etat pour pouvoir évaluer son rendement en toute objectivité, et d’éradiquer complètement l’économie rentière à l’origine de la prodigalité socioéconomique et l’épuisement du Trésor. L’autre innovation du candidat du Front El Moustakbel tient dans la création d’une instance gouvernementale spéciale à la communauté algérienne établie à l’étranger en l’intégrant, également, dans le plan national de réforme économique et commerciale. Une manière de capter plus de devises étrangères et surtout favoriser les investissements de la communauté nationale installée à l’étranger.

Enfin, si on expurgeait les aspects redondants et populistes et en mettant les programme bout à bout, l’on pourrait dire que chaque candidat y met du sien pour sortir le pays de la crise économique et financière.