<span style='text-decoration: underline;'>La campagne électorale aborde aujourd’hui son dixième jour</span>:<br><span style='color:red;'>Les candidats sur tous les fronts</span>

Les 9 premiers jours auront été bien remplis et les candidats les ont certainement pleinement vécus, de même que l’opinion nationale qui s’est passionnée pour le prochain rendez-vous électoral.

La campagne électorale aborde aujourd’hui son dixième jour. Les candidats ont trouvé leurs marques dans un marathon, loin d’être terminé. Il reste encore près du double de la distance parcourue et l’impression qui se dégage, est que tellement d’événements se sont déjà produits que l’on se serait cru au 20e jour de campagne. En effet, très difficile à mener à tout point de vue, cette campagne est, de loin, la plus chargée en événements, avec les actions répétées des anti-élections, de même que les partisans du scrutin qui ont, eux aussi, à leur manière, fait l’actualité. Bref, les 9 premiers jours auront été bien remplis et les candidats les ont certainement pleinement vécus, de même que l’opinion nationale qui s’est passionnée pour le prochain rendez-vous électoral.

Hier, les candidats ont poursuivi leur périple à travers les wilayas. Ali Benflis a jeté son dévolu sur les Hauts Plateaux et le Sud du pays. Avec deux meetings animés à El Bayadh, dans la matinée et à Bechar en milieu d’après-midi, l’ancien chef du gouvernement maintient une cadence très accélérée, en comparaison avec les quatre autres candidats. Dans ces wilayas, notamment à El Bayadh, Ali Benflis a appelé à «la mobilisation» en vue d’assurer une Présidentielle régulière et décisive pour l’avenir de l’Algérie. Il a affirmé que la prochaine échéance électorale «déterminera le sort de l’Algérie pour sortir de la crise», ajoutant qu’il s’était engagé personnellement «à être au cœur de cette bataille pour convaincre le peuple que l’Algérie n’a d’autre issue que la mobilisation et le sacrifice de ses enfants». Il a également abordé de multiples questions en rapport avec le développement socioéconomique et les conditions de vie des citoyens de la région des Hauts Plateaux et du Sud du pays.

Abdelmadjid Tebboune qui a animé deux meetings populaires, le premier à Oran et le 2e dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, a mis l’accent sur le niveau de vie des Algériens et promis de «revoir les salaires actuels en vue de mettre fin à la misère de la classe ouvrière et de garantir la dignité de toutes les catégories du peuple algérien». Il réitèrera son engagement d’exonérer «les personnes à faible salaire, des impôts». Rendant hommage à l’ANP, l’ancien Premier ministre a mis l’accent sur l’impératif, pour l’ensemble des catégories du peuple, de demeurer fidèles au «serment des Chouhadas de la Guerre de Libération Nationale et à la Déclaration du 1er Novembre» appelant, à ce propos, au nécessaire «respect des avis et de l’opinion de l’autre». Il promettra également, un traitement spécial à l’emploi féminin en affirmant «l’octroi de crédits bancaires bonifiés pour la réalisation de projets dédiés à la gente féminine».

Abdelaziz Belaïd qui a animé une conférence au Forum d’El Moudjahid, avant de se rendre à Boumerdes pour y animer un meeting populaire, a abordé l’ensemble de son programme, dont, dira-t-il, la jeunesse en est le cœur battant. Il a, à ce propos, proposé la création d’un Observatoire national pour l’emploi «afin de lutter contre le chômage et encourager les jeunes entrepreneurs à lancer des micros entreprises». Le plus jeune des candidats en lice à la présidentielle du 12 décembre prochain, a souligné l’urgence de renouveler le personnel de toutes les institutions et entreprises publiques «afin de donner la chance aux jeunes de participer à l’édification du pays» souligne-t-il. Et pour couronner son programme en direction des jeunes, l’ancien secrétaire général de l’UNJA, entend encourager l’esprit créatif et la liberté d’expression parmi les jeunes à travers l’ouverture de «Villages touristiques et culturels dédiés spécialement aux jeunes».

Azzedine Mihoubi qui a croisé Tebboune à Oran, a animé un meeting populaire où les thèmes les plus variés ont été abordés par le candidat. Il faut savoir qu’entre autres questions abordées par le SG par intérim du RND, la réforme fiscale que le candidat veut «profonde». Tellement profonde d’ailleurs qu’il compte exonérer d’impôts «tous les salaires et les pensions de retraites inférieurs à un niveau bien défini, en plus du réaménagement d’autres impôts».

Un travail colossal qui prévoit la création de nouveaux barèmes de calcul de l’Impôt sur le revenu global (IRG), en vue de l’adapter aux salaires des secteurs public et privé. De plus, Mihoubi promet ni plus, ni moins d’exonérer de l’IRG des revenus inférieurs à 30.000 DA/mois et la suppression de la Taxe sur l’activité professionnelle (TAP) qui porte préjudice, estime-t-il, aux opérateurs économiques et les pousse à faire de fausses déclarations.

Abdelkader Bengrina qui a montré son penchant pour les bains de foule, a organisé une tournée dans les régions de l’est du pays. Le candidat n’a pas manqué de réitérer ses promesses électorales aux citoyens qu’il a croisés dans cette région du pays.

Anissa Mesdouf