<span style='text-decoration: underline;'>Nabila Makri, directrice de l’EHS Akid Othmane (Ex-Cacobatro)</span>:<br><span style='color:red;'>«Les capacités de prises en charge fortement renforcées»</span>

Depuis son changement de statut passant de celui d’EPH (Etablissement Public Hospitalier) à celui d’EHS, spécialisé en gynécologie-obstétrique soit le niveau 3 dans la nomenclature des structures sanitaires, l’ex-CACOBATRO Akid Othmane d’Aïn El Türck, a pris une dimension toute nouvelle, avec les nouvelles missions qui lui sont désormais dévolues.

Comme l’indiquera Mme Makri Nabila, directrice de l’établissement, le développement des différents services par des recrutements de qualité, notamment en personnels médical et paramédical, permet à la structure de faire face à quasiment toutes les situations en temps réel. D’ailleurs, les développements apportés au service de gynécologie par le recrutement de 6 gynécologues et 3 réanimateurs, a permis de faire face au flux sans cesse croissant de patientes en phase d’accouchement notamment depuis le début de cette saison estivale, propice aux grossesses.

Le défi est encore double, dans le sens où, fera remarquer cette responsable, l’établissement accueille non seulement les patientes de la daïra d’Aïn El Türck mais également celles d’Oran et des villes et wilayas limitrophes. L’équipe pluridisciplinaire en place H24 et composée de gynécologues, médecins-réanimateurs, pédiatres et sages-femmes, arrive d’ailleurs à endiguer ce flux, même si parfois certaines situations ne sont pas évidentes. Toutefois, expliquera Mme Makri, depuis la mise en place dernièrement par le ministère de la Santé tutelle d’un guide de normalisation de la femme gestante élaboré au mois d’avril dernier, son établissement, à l’instar d’autres structures sanitaires, une meilleure organisation est visible dans la prise en charge des femmes en phase d’accouchement, leur orientation et évacuation. «Le guide de normalisation, mis à la disposition des établissements hospitaliers, a permis une organisation rationnelle en réseaux, des établissements habilités à prendre en charge la femme enceinte et son nouveau-né.

Ainsi, le circuit en coordination avec tous les intervenants des différents paliers, est défini, entrainant une normalisation de ces structures sanitaires en termes de locaux, d’équipements et de personnels. Il faut savoir que l’organisation en réseau mise en place, tient compte non seulement de l’importance des soins offerts par chaque structure, mais également des spécificités locales et régionales, tels que les distances à parcourir, les reliefs, le climat etc. ainsi que le plateau technique, que sont les équipements et les personnels, entre autres, afin de sécuriser au maximum cette prise en charge aussi bien obstétricale que néonatale. Pour les personnels médical et paramédical, le guide en question, a allégé les pressions quotidiennes exercées sur eux, permettant surtout une meilleure fluidité et coordination avec les structures sanitaires de différents niveaux de la wilaya offert en revenir à l’établissement relevant de sa gestion, passé du statut d’EPH (Etablissement Public Hospitalier), à celui d’EHS, spécialisé en gynécologie-obstétrique, Mme Makri, confiera qu’à noter enfin, que dans le cadre de la reconversion de l’EPH en EHS, tous les services ont été délocalisés vers d’autres structures hospitalières, à l’exception du service d’hémodialyse qui est toujours maintenu au 3ème étage, quant au service de chirurgie générale, il a été délocalisé vers l’EPH Medjbeur Tami, tandis que celui de la médecine de travail, a déménagé vers l’EPSP d’Aïn El Türck.

Mme Makri évoquera également, l’expérience de certains hôpitaux pilotes, à l’exemple de la numérisation des relations entre le patient et la structure sanitaire à laquelle il est rattaché. En effet, pour une prise de rendez-vous, le patient est informé par SMS, ce qui lui évitera les éternels allers-retours, avec toutes les conséquences que cela induit. Consciente de la tâche qui lui est désormais dévolue en qualité de gestionnaire de cet établissement, Mme Makri confiera que son objectif est de renforcer la couverture médicale par un nouveau recrutement mais aussi par des prestations de qualité pour les accouchements sans douleur, en mettant à la disposition des patientes, une salle entièrement équipée à cet effet pour des séances de groupes.

Karim Bennacef