Les carences et les dérives du mouvement associatif

L’implication du mouvement associatif dans la gestion locale a été au cœur du débat de la journée d’étude organisée jeudi dernier par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC). En présence du Wali d’Oran et du P/APW ,cette rencontre a rassemblé des élus locaux et des présidents d’associations locales venus des 26 communes. Dans son intervention à l’ouverture des travaux, le wali n’a pas manqué de souligner que le mouvement associatif est un «partenaire incontournable» dans le développement local et que « Les associations sont surtout un intermédiaire nécessaire entre les autorités locales et la population». «Oran qui s’apprête à accueillir les prochains jeux Méditerranéens doit « compter sur l’engagement du mouvement associatif et de l’élite universitaire pour réussir cet événement », a indiqué le chef de l’exécutif local, connu pour son attachement aux valeurs et aux pratiques de la démocratie participative, qui reste encore en chantier. Un chantier qui demeure hélas ,sévèrement pénalisé par de multiples facteurs politiques et sociaux, propres à un système global de gouvernance réticent à toute forme de rupture et de changement radical dans les pratiques et les mentalités forgées par l’atavisme des décennies de plomb. Le président du conseil scientifique du CRASC a de son cité présenté les résultats d’une ancienne enquéte, financée en grande partie par l’Union européenne, réalisée dans le cadre d’un projet intitulé « Programme de renforcement des acteurs de développement local communes modèles (CapDEL) » et qui avait pour objectif « le renforcement des capacités des acteurs locaux notamment les femmes et les jeunes, en vue d’améliorer la participation citoyenne dans la planification locale au service d’une gouvernance communale concertée, transparente et attentive aux besoins des citoyens ». Les résultats de cette enquête menée à travers dix communes ont été ,on ne peut plus ,éloquents: Sur les 264 associations sélectionnées, les enquêteurs ont constaté que seules deux associations sont gérées d’une manière professionnelle, alors que le reste des associations activent occasionnellement. La quasi-totalité des associations ne dispose d’aucune compétence pour intégrer un processus de démocratie participative. Les résultats de cette enquête révèlent aussi que 60% des associations locales sont « inactives » et n’existent en réalité que pour permettre à une poignée de prédateurs de profiter des subventions de l’Etat ou d’organismes européens. L’autre constat vérifié et relevé par les enquêteurs concerne le manque de représentativité. Le taux d’adhésion de la population dans les associations ne dépasse guère les 2%. Face a un tel état des lieux, comment prétendre assurer une pratique de la démocratie participative et affirmer abusivement que le mouvement associatif peut jouer son rôle dans le développement, la modernisation du service public, ou le renforcement de l’économie locale ? Il n’est pas interdit de rêver, mais i est malsain de vouloir cultiver les apparences et les illusions en faisant l’impasse sur les carences et les dérives qui gangrènent une grande partie du mouvement associatif

Par S.Benali