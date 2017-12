Certains auraient peut-être voulu tout régler, avant le réveillon de fin d’année, mais ils ont compté, sans la détermination des peuples qui résistent. Ça sera donc, dans le courant de l’année 2018. C’est déjà pas trop mal, pourraient dire les responsables français, allemands, américains et autres occidentaux. Pourvu que les Conseils des transitions, les armées libres, les tribus, les professionnels et autres vétérans d’El Qaïda et de Daech, parviennent à boucler le dossier du «printemps arabe», avant les prochaines élections présidentielles et législatives du monde dit libre. On imagine mal un Macron ou encore un Donald Trump, devoir justifier une bavure de leurs arènes. L’idéal serait, que ça se termine pile avant le début des campagnes électorales, histoire de rajouter «la démocratisation» de la région, la plus réfractaire à la démocratie, sur les CV des dirigeants de l’heure.

Mais bon, le fait est bien là, le Syrien Bachar résiste encore, même que la Ligue arabe a conclu sa mission en Syrie, par une sorte de petit dos d’âne, sur le parcours tracé par les Occidentaux, pour «gérer» l’affaire syrienne. Mais bon, le jour où la guerre en Syrie sera décrétée officiellement finie, on pourra ouvrir une nouvelle page de l’histoire du Moyen-Orient. L’autre page, ce serait la guerre entre l’Arabie Saoudite et l’Iran ? Donald Trump a sans doute un avis sur la question.

Mais maintenant, que la couleur dominante dans le monde arabe va bientôt virer à celle de la soi disant démocratie, on peut toujours espérer voir les royaumes arabes mettre tout leur argent dans ces pays nouvellement «libérés» du joug dictatorial. Ce n’est pas un mauvais scénario, sauf que l’on voit mal tous ces Occidentaux qui se sont donné tant de mal à «libérer» les peuples, céder aussi facilement leur position, de destinations privilégiées des pétrodollars. Il est clair, que cela n’arrivera pas de sitôt. Les monarchies ont un rôle à jouer. Elles s’acquittent de leur tâche, comme le veut l’OTAN. Les anciens dictateurs avaient aussi une mission qui a été accomplie. Ils ne servent plus à rien. Les nouvelles «drôles de démocraties», ne connaissent pas encore leur position dans l’échiquier politique mondial. Elles le sauront bien assez tôt. Après l’euphorie de la victoire, bien entendu, le cas tunisien est assez illustratif. C’est que les Occidentaux respectent parfaitement le droit des peuples à festoyer, après une «révolution». Mais après, ils leur envoient le FMI pour leur rappeler à leur devoir de peuple sous-développé, tout juste bon à suer, pour que les sociétés occidentales puissent maintenir leur rythme de vie, avec une inflation proche de zéro, et un chômage autour de 5%. Le reste, tout le reste, ce sont des balivernes.

Par Smaïl Daoudi