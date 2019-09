<span style='text-decoration: underline;'>Algérie - Bénin (Amical) </span>:<br><span style='color:red;'>Les champions d’Afrique face à leur premier test post-CAN2019</span>

Un peu plus d’un mois et demi après sa campagne triomphante à la CAN-2019 disputée en Egypte, l’équipe nationale de football reprend du service dans son nouveau statut de champion d’Afrique, en affrontant en amical le Bénin lundi au stade olympique du 5-juillet (21h00).

Pour cette rentrée des classes, le sélectionneur national Djamel Belmadi a pratiquement reconduit la même composante retenue pour l’épopée du Caire, à l’exception du quatuor : Mehdi Zeffane, sans club, Mohamed Farès (blessé), Adam Ounas et Hicham Boudaoui, fraîchement transférés à l’OGC Nice (France). Le défenseur Lyes Chetti (ES Tunis), signe sa première convocation chez les Verts, alors que le latéral droit Hocine Benayada (CS Constantine), l’ailier droit Zinédine Ferhat (Nîmes), et l’attaquant Benrahma (Brentford) effectuent leur retour chez les Verts. C’est dans la peau du champion d’Afrique que l’Algérie tentera de défendre ce nouveau statut face au Bénin et surtout confirmer son regain de forme, qui lui avait permis de survoler la dernière CAN-2019. L’adversaire du jour est loin d’être méconnu pour les Verts, puisqu’il figurait dans le même groupe de l’équipe nationale aux qualifications de la CAN-2019. L’Algérie version Belmadi avait essuyé son unique défaite face au Bénin (1-0), le 16 octobre 2018 dernier à Cotonou, dans le cadre des qualifications de la CAN-20109. Depuis, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez avaient enchaîné les bons résultats qui l’ont propulsé sur le toit de l’Afrique, pour la deuxième fois dans l’histoire du pays, après un premier sacre remporté à domicile en 1990.

Une dernière pour Halliche

Ce match face au Bénin sera le dernier pour le défenseur central Rafik Halliche (33 ans), qui a décidé de mettre fin à sa carrière internationale, qui l’a vu participer notamment à deux Coupes du monde (2010, 2014). Une riche carrière conclue par un titre continental. L’ancien joueur du NA Husseïn-Dey, qui avait signé ses débuts sous le maillot national en mai 2008, aura l’occasion de faire ses adieux dans le temple olympique, à l’occasion de cette première sortie post-CAN2019. «Le moment est venu pour moi de laisser ma place aux jeunes. Pendant tout mon parcours avec la sélection, j’ai connu certes des moments difficiles, mais également de jolis souvenirs. J’ai pris part notamment à deux mondiaux, et la cerise sur le gâteau était ce trophée remporté en Egypte. Le match face au Bénin sera amical, mais nous devons aussi défendre notre nouveau statut de champion d’Afrique. Je demande au public de venir en masse au 5-juillet», a indiqué Halliche, lors d’une zone mixte organisée mardi dernier avec la presse. Tombeur du Maroc en 1/8es de finale de la CAN-2019 (1-1, aux t.a.b : 4-1), le Bénin constitue un sérieux client pour les Algériens dans ce qui sera le match à ne pas rater pour les Verts, à deux mois du début des qualifications de la CAN-2021. Rappelons que les Verts devaient affronter pour un premier test amical le Ghana jeudi 5 septembre, avant que les Ghanéens ne se désistent à la dernière minute.