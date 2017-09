Les chantiers de la régression urbaine…

Difficile de tourner le dos aux ambivalences et aux discours populistes quand on n’a ni les moyens ni les compétences pour mener et mettre en œuvre une véritable politique de gestion et de modernisation de la grande ville. En annonçant, avant-hier, le «limogeage» d’un directeur de secteur urbain pour les défaillances constatées en matière de collecte de déchets ménagers et de lutte contre les décharges sauvages, le wali d’Oran, était certes bien dans son rôle, mais ne pouvait en même temps que confirmer l’ampleur des déficits et du chaos qui règne sur la gestion de l’environnement et du tissu urbain oranais. Au détour d’une visite rapide à travers les cités de l’USTO, le chef de l’exécutif aurait nous dit-on, constaté le piteux état des lieux des peintures de revêtement des immeubles. Décidant de mettre un terme au bariolage et à la saleté des façades, il a instruit l’OPGI et les services concernés, pour lancer une grande opération de ravalement des façades de plusieurs immeubles situés dans ce quartier. Une opération qui permettra précise-t-on, «de rendre leur propreté aux immeubles et d’éviter que chaque locataire fasse peindre son balcon à la couleur de son choix». Les entreprises qui vont prendre en charge ces opérations, seront choisies au cours de ce mois de septembre. On pourrait sourire à ce genre d’initiative quand on connait l’état des lieux de certaines cités, comme celle des 1245 lgts de l’USTO/HLM où les résidents se préoccupent beaucoup plus des chaussées défoncées, des trottoirs inexistants, des allées poussiéreuses en été et boueuses en hiver et de toutes ces nuisances insupportables générées par le vieux chantier abandonné dit «d’amélioration urbaine». Il s’agit plutôt, nous disent avec ironie quelques habitants, d’un chantier «de dégradation urbaine» qui aura coûté au contribuable des sommes d’argent considérables. «Repeindre les immeubles de la cité est une bonne chose, mais c’est mettre la charrue avant les boeufs… Un peu comme si vous proposer à une aveugle de lui maquiller les yeux…» se lamente un vieux retraité de la Cité. Il est vrai qu’ici, le long de ce tronçon routier très fréquenté reliant le rond point des cliniques à la cité HLM, toutes les images de la laideur urbaine et du laxisme sont réunies à travers ces poteaux électriques anarchiquement installés, ces trottoirs jonchés par les restes de palettes de bordures en ciment abandonnées par un entrepreneur depuis deux ans, ces espaces inondés par les détritus et les gravas, ces marchands illicites squattant même le trottoir de l’école primaire face à l’agence Mobilis, ces engins de travaux publics entreposés depuis des lustres au milieu des bâtiments, sans parler des moustiques, des rats et des chiens errants.

Évoquant la terrible dégradation du cadre de vie dans leur cité, les résidents des lgts de l’USTO, ne cessent de dénoncer également tous les fléaux, notamment le chômage et l’exclusion qui poussent des jeunes du quartier à tenter une «Harga» trop souvent suicidaire. Comme toujours depuis plus de vingt ans, ils interpellent chaque nouveau wali pour demander plus de justice dans les programmes de développement et d’amélioration urbaine. Et surtout plus de rigueur et de «transparence» dans la gestion des affaires de la Ville». Ici, il existait un comité de quartier présidé par un ancien joueur du Mouloudia d’Oran. Un comité qui avait bénéficié à l’époque de multiples subventions de la part de l’APC. Aujourd’hui, tous ces acteurs ont disparu de l’horizon, sans rendre de compte sur leur désastreux bilan…

Par S.Benali