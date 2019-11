<span style='text-decoration: underline;'>Plusieurs revendications ont été mises en avant </span>:<br><span style='color:red;'>Les chauffeurs de taxis en grève dès aujourd’hui </span>

Tandis que leur service est déjà médiocre, les chauffeurs de taxi d’Alger, ont menacé d’entamer en grève illimitée si les autorités ne répondent pas à leurs doléances.

Ainsi, les chauffeurs de taxis ont prévu d’organiser, dès aujourd’hui dimanche, dans un premier temps, un sit-in devant la Direction des transports de la wilaya d’Alger sise à El Biar. Dans un communiqué du collectif des chauffeurs de taxi d’Alger publié sur les réseaux sociaux, les revendications mises en avant, sont essentiellement relatives aux «conditions de travail et à la concurrence jugée déloyale des compagnies de VTC». Il s’agit notamment de l’«annulation des licences d’exploitation attribuées aux moudjahidine». Selon eux, ces licences qui devraient être louées à 1000 DA au lieu de 5000 DA actuellement, et une avance de deux années de location, est généralement demandée.

La deuxième revendication corne en outre les compagnies de VTC qui selon le Collectif, devront être encadrées et régularisées les entreprises de taxis via des applications mobiles. Les chauffeurs de taxis disent que «ces derniers ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les chauffeurs de taxis surtout en ce qui concerne l’identité du chauffeur et la sécurité du client, le paiement des impôts et l’affiliation à la sécurité sociale.»

Le collectif demande en dernier lieu, le «réajustement de la tarification au compteur jugée trop basse. Le tarif actuel ne permet pas d’offrir de meilleurs services au client et l’entretien du véhicule». La quatrième revendication consiste à leur accès aux différentes formules de logement, notamment (AADL et LPA). Les taxieurs n’ont pas le droit de s’inscrire ou de bénéficier de logement de type AADL ou LPA parce qu’on le considère comme un chômeur est-il noté dans le communiqué.

En effet, ces revendications sont partagées par les chauffeurs de taxis des différentes wilayas notamment les grandes villes à savoir Oran. Cette action des chauffeurs de taxis d’Alger, va pousser leurs collègues d’autres wilayas d’entamer des grèves et des mouvements de protestation.