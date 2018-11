<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Les chaussées du quartier Cité Mimoun seront bitumées</span>

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel-Abbès Ahmed Abdelhafid Sassi, a effectué lundi passé, une visite de travail au niveau du chef-lieu de la daïra de Sidi Bel-Abbès.

La première étape du wali fut l’inspection des travaux de réhabilitation des eaux usées et du réseau AEP au niveau du quartier Houari Boumediene, connu sous le nom de Cité Mimoun. Sassi donna son ordre d’en finir avec les travaux dans un délai ne dépassant pas les deux mois afin de permettre l’entame de l’opération du bitumage des chaussées qui connaissent une dégradation qui a duré plus d’une décennie. Bonne nouvelle donc pour les riverains de la Cité Mimoun après l’assurance donnée par le maire Toufik Adda Boudjellal à notre quotidien le cinq novembre dernier.

L’étape suivante du chef de l’exécutif, fut les chantiers des projets des 150 logements promotionnels tels ceux de Derrar, Tires et Talbi et encore ceux des projets des 95 logements sociaux participatifs, des 78 LSP de la SARL NASR, des 289 logements ECOBAT et les 328 autres Khanfour. Sassi n’a pas manqué l’occasion d’insister sur les délais de réalisation et des rapports qualités-prix de ces futurs logements.

Au quartier Wiam de Sidi Djilali, le wali ordonna la réhabilitation des espaces verts du rondpoint ainsi que les alentours du quartier Ben Hammouda et le lycée Hacini Hocine. En fin de sa visite de travail et d’inspection, Abdelhafid Ahmed Sassi, s’est réuni avec l’ensemble des responsables locaux et surtout, les représentants de la société civile au centre culturel Kateb Yacine afin d’être à l’écoute des préoccupations de la population belabbésienne.

M.Bekkar