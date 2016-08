Les chiffres, ça sert à quoi ?

Les statistiques ont ceci d’intéressant, c’est qu’on peut leur faire dire ce que l’on veut. On peut être le pays le plus fainéant du monde, mais pas forcément le plus bête. Pour aboutir à ce genre de constat, on utilise les statistiques sur le nombre d’heures travaillées, celles chômées pour cause de grève, le taux d’alphabétisation de la société, la proportion d’universitaires sans emplois dans le taux global du chômage dans le pays et on aura une position plutôt honorable en matière d’indice de développement de la population algérienne. On dira que l’on n’est ni plus bêtes ni moins travailleurs que d’autres, qu’on est dans la moyenne. L’Algérien travaillera sans doute plus, s’il y a nécessité pour se faire.

Les statistiques sont formidables aussi parce qu’ils donnent aux politiques, qu’ils soient au pouvoir ou dans l’opposition, les grilles de lecture que l’on désire. Ainsi, le ministre du Travail mettra l’accent sur le nombre d’emplois créés durant un exercice donné. Mais il se trouvera toujours, un député de l’opposition qui, lui, sortira le nombre d’emplois détruits dans le même laps de temps. Les deux chiffres sont vrais et les deux thèses se valent donc.

L’opinion publique, destinataire de ces statistiques, est quelque peu perdue. Car quoi que disent les uns et les autres, la situation quotidienne des Algériens ne change pas. Mais reconnaissons tout de même que nous adorons les chiffres.

Les autres sont plus difficiles à retenir, comme par exemple le taux d’inflation des produits agricoles frais pour l’exercice précédent. Ou encore, le déficit réel en matière de logement…

Mais il y a un chiffre que l’on n’oubliera pas de sitôt. Il a un rapport direct avec les Finances. Ce sont les réserves de changes du pays. Elles reculent, mais restent toujours au dessus des 100 milliards de dollars. Il faut dire que malgré les prévisions pessimistes des «observateurs» l’Algérie reste dans le top 20 des nations avec des réserves de changes importantes. Mais pour ce qui concerne la richesse en matière de savoir, on attend toujours de voir nos universités dans le top 1000. Elles n’y sont pas encore. اa, c’est l’inquiétant !

Par Smaïl Daoudi