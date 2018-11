<span style='text-decoration: underline;'>Santé </span>:<br><span style='color:red;'>Les chiffres effrayant du diabète en Algérie</span>

Le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière, a célébré hier, la Journée mondiale de lutte contre le diabète.

Une manifestation d’information et de sensibilisation, placée sous le thème «Le diabète concerne chaque famille, vous pouvez le prévenir dans la vôtre», est organisée à l’hôtel El Aurassi à Alger.

Intervenant lors de cette occasion, Merzak Gharnaout, représentant du ministre de la Santé Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé qu’un «tiers des personnes souffrant de cette maladie, dont le nombre de cas explose, ne le savent pas. Or, un diagnostic tardif peut entraîner de graves complications». Le conférencier a affirmé que le dépistage est gratuit pour toutes les personnes qui souhaitent connaître leur état sanitaire», soulignant que «le ministère organise des campagnes pour avoir à connaître les cas diabétiques, des pré-diabétiques et les personnes à risque». Il a rappelé à cette occasion, qu’en 2016, le ministère de la Santé, avait lancé une enquête nationale sur la mesure des facteurs de risque des maladies non transmissibles, selon l’approche STEP Wise de l’OMS, expliquant que «l’enquête a été menée auprès des ménages par l’Office national des statistiques, qui consiste à interviewer la population âgée de 18 à 69 ans révolus en deux passages, avec le renseignement d’un questionnaire, un examen physique et un bilan sanguin». D’ailleurs, 6989 personnes (3082 hommes et 3907 femmes), ont été enquêtées. Statistiquement, 26 nouveaux cas de diabète de type 1 sont décelés chez les personnes de moins de 20 ans. Cependant, au cours de cette journée, aucun chiffre officiel sur le nombre des diabétiques n’a été communiqué.

Au niveau d’Alger, 5.529 nouveaux cas de diabète ont été enregistrés entre janvier et septembre 2018. Ces cas ont été enregistrés au niveau des dix Établissements publics de santé de proximité (EPSP) que compte la wilaya d’Alger. «Le nombre de nouveaux cas de diabète enregistrés à travers les dix EPSP (…), s’élève à 5529 nouveaux cas, suite à des examens médicaux préliminaires de plus de 144.700 personnes, contre 5947 cas durant la même période de l’année précédente», a indiqué lundi dernier le Dr Bourkich Zekagh Nadia, chef du service des activités sanitaires et des produits pharmaceutiques à la Direction de la Santé. Ainsi, 2421 nouveaux cas ont été enregistrés chez des personnes de sexe masculin, alors que 3108 sont des femmes.

À rappeler, que l’Atlas du diabète, publié en novembre 2017, qui est la source de référence la plus récente, indique que près de deux millions de personnes sont atteintes de diabète en Algérie. Le document publié par l’internationale du diabète (FID), révèle dans son Top 10 des pays en nombre de nouveaux cas de diabète chez les enfants et les adolescents (0-19 ans), que l’Algérie se classe à la sixième place. Dans le Top 10 des pays/territoires en nombre de nouveaux cas de diabète de type-1 (enfants et adolescents), notre pays se place à la huitième place.

Alger: Noreddine Oumessaoud