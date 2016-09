Les chiffres, les lois et le débat

Les fonctionnaires du ministère des Finances apportent les dernières retouches à l’avant-projet de loi des Finances 2017. A en croire les bruits de couloirs dans nombre de départements ministériels, il n’y aura pas beaucoup de différence avec la précédente. Quelques taxes en hausse et de petits réaménagements, histoire de limiter le déficit. L’on s’attend même à ce que le Conseil des ministres qui planchera sur le texte dans le courant du mois prochain, suivra les recommandations des experts. Ces derniers, ont certainement été aiguillonnés par l’autorité politique. Donc, à l’exception de quelques liftings de principe qui ne touchent pas du tout au corps et à l’esprit de la nouvelle loi, celle-ci, rappelle-t-on, table sur une inflation de 4% et une croissance de quelque 4%.

Ces chiffres ne sont pas suffisants pour garantir un véritable décollage économique du pays et ne constituent pas une assurance, contre la baisse du niveau de vie de l’Algérien moyen. Et lorsqu’on sait, que très souvent, les objectifs ne sont quasiment jamais atteints à 100%, il faut s’attendre à ce que le front social grince des dents l’année prochaine.

La réponse de l’exécutif pour justifier les performances attendues et celles réelles de l’économie nationale, est déjà connue, puisque ressassée depuis quelques exercices déjà, à savoir, que l’on est censé être content de faire de telles chiffres, au moment où de grandes puissances économiques vivent une récession, avec une croissance négative et d’énormes problèmes d’endettement.

Il est certes vrai, que comparativement à des sociétés plus développées que les nôtres, les Algériens se débrouillent pas mal et certains autres chiffres vont confirmer les 3,5 millions de moutons sacrifiés lors de l’Aid El Adha, annuellement. C’est dire que la richesse, la pauvreté et le niveau de vie sont quelque peu relatifs et l’on peut donner raison au gouvernement et à l’opposition en même temps. Mais, dans tout cela, il est clair, que le citoyen est en droit de savoir les forces et les faiblesses des lois que votent ses représentants à l’APN. Et ce ne sont pas quelques émissions de télé ou de radio, balancées sur les grilles des programmes, comme des cheveux dans la soupe, qui assureront une mission d’information. Le débat doit être plus présent. Pourquoi pas une vraie chaîne parlementaire ?

Par Smaïl Daoudi