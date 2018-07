<span style='text-decoration: underline;'>Jeux méditerranéens 2021</span>:<br><span style='color:red;'>«Les choses sérieuses ont commencé»</span>

Après la fin des jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne, Oran prend le relais. Lors de la cérémonie de clôture des jeux, le maire d’Oran Nouredine Boukhatem, a reçu le logo des jeux.





© OT / Adda





Hier, il est arrivé à Oran et une grande délégation composée des autorités locales de la wilaya, à leur tète le wali d’Oran Mouloud Chérifi et le P/APW Boubker Mohamed, ont été à la réception à l’aéroport international Ahmed Ben Bella en présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports Mohamed Hattab. Un bus aux couleurs des jeux méditerranéens, a été aménagé à cette occasion. Le Ministre qui est président du comité d’organisation des jeux, a remis le logo des jeux au maire d’Oran lors d’une cérémonie organisée au siège du comité des jeux méditerranéens à Front de Mer en présence d’une foule de citoyens et des groupes folkloriques. Le Ministre de la Jeunesse et des Sports a affirmé que les choses sérieuses ont commencé pour la préparation de cet événement, en espérant la réception des projets dans leurs délais, «Oran sera la capitale des jeux méditerranéens et honorera l’Algérie parce que c’est une ville sportive par excellence et son potentiel touristique important qu’il a lui, a permis de remporter l’organisation de ces jeux» dira-t-il.

N.G