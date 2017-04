<span style='text-decoration: underline;'>Après deux jours de campagne de proximité</span>:<br><span style='color:red;'>Les citoyens ont «l’écoute critique»</span>

Sur les deux premiers jours de campagne électorale, la proximité semble ne poser aucun problème, bien au contraire. De nombreux militants interrogés par Ouest Tribune, disent avoir un retour très positif au sein de la population.

Loin des meetings animés par les leaders de partis politiques, les candidats et leurs soutiens militants sont confrontés à la réalité du terrain. On ne peut objectivement pas aborder une campagne électorale sans un travail de proximité poussée. «Il faut être quotidiennement dans la rue à expliquer notre programme aux citoyens», souligne Sid Ahmed, jeune étudiant qui consacre l’essentiel de son temps libre à la campagne de son parti, le FLN. Pour sa première action politique sur le terrain, notre interlocuteur affirme avoir été agréablement surpris par la réaction des Algériens. «Je m’attendais à de la violence verbale, à un franc désintérêt ou au moins à une froide politesse de la part des citoyens», dira notre étudiant, non sans afficher un réel enthousiaste après quelques sorties dans la capitale. «J’ai d’abord constaté que contrairement à ce qu’on nous dit sur facebook, les Algériens écoutent. Ils admettent les avancées et pointent les insuffisances. Je peux même dire qu’ils ne croient plus aux fausses promesses. Ils savent distinguer ce qui est possible de ce qui ne l’est pas», affirme le jeune militant qui dit avoir beaucoup appris de ses activités de proximités.

Un autre militant, fonctionnaire de son Etat, qui a pris un congé spécial pour l’occasion, dit adorer les campagnes électorales, justement en raison des contacts noués avec la population. Mohamed en est à sa quatrième campagne, sa première sous les couleurs de TEJ. «J’ai participé aux campagnes électorales du MSP, mais depuis la création de TEJ, j’ai décidé d’y adhérer, parce que j’estime que la vision de Amar Ghoul est objective», insiste Mohamed qui affirme n’avoir jamais rêvé de la députation. Très dynamique, notre fonctionnaire dit se retrouver dans les ambiances de campagnes de proximité pour «ce qu’elles apportent au débat national». Il s’explique: «je crois au génie du peuple et dans nos sorties sur le terrain, j’essaye de le faire émerger dans les discussions avec les citoyens. Je pose beaucoup de questions et j’ai découvert que les Algériens aiment qu’on les écoute. Alors, ils deviennent réceptifs à notre discours». En d’autres termes, le débat, si cher aux politiques, s’installe effectivement dans les périodes de campagnes. «Ce qui insupporte les Algériens, c’est de se retrouver avec des candidats qui ne savent pas ce qu’ils font», détaille Halim, commerçant et militant du RND. «Les électeurs détestent qu’on se paye leurs têtes, mais lorsqu’on les prend au sérieux, ils sont toujours prêts à débattre», insiste-t-il.

En fait, sur les deux premiers jours de campagne électorale, la proximité semble ne poser aucun problème, bien au contraire. De nombreux militants interrogés par Ouest Tribune, disent avoir un retour très positif au sein de la population. «Les Algériens savent qu’il est impossible pour un gouvernement de régler leurs problèmes d’un coup», soutient Anissa, militante du MPA et cadre dans une entreprise privée, qui insiste sur «l’écoute critique» qu’elle a remarquée chez les Algériens. «Beaucoup parmi ceux avec qui nos candidats ont discuté, ne sont pas contents de la situation du pays, mais ils affichent une grande disponibilité à entendre nos propositions et prennent nos propos très aux sérieux», note la jeune militante.

Ainsi, là où les observateurs attendaient une totale absence de répondants, les choses semblent avoir assez bien démarré. Mais nous n’en sommes qu’aux premiers jours de la campagne. Il n’est pas exclu qu’un phénomène de lassitude puisse s’installer avec le temps. Mohamed qui connaît bien les rythmes des campagnes de proximité, annonce que pour ce qui concerne son parti, tout un programme a été concocté pour faire de ce mois d’avril une grande fête. «Mais à nous seuls, on ne peut pas créer une dynamique. Il faut que tous les partis s’y mettent. Si nous poussons tous dans le même sens, je suis sûr que nous ferons de cette campagne électorale, un grand moment de joie et d’intenses débats populaires». C’est tout ce qu’on souhaite à l’Algérie.

Alger: Smaïl Daoudi