<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span> :<br><span style='color:red;'>Les clandestins imposent leur diktat durant l’Aïd</span>

Durant toute la période de la fête de l’Aïd El Adha, les habitants du chef-lieu de wilaya, devant rendre visite à leurs familles, ont vécu l’enfer.

En effet, durant ces deux jours, cette ville a connu une crise aiguë de transport, empêchant les familles de voyager. Tous les moyens de transport urbains et interurbains ont déserté les stations, paralysant ainsi des milliers de personnes. Selon certains habitants de cette ville, «pour rendre visite à nos familles et nos proches hospitalisés, nous avons été obligés de nous rabattre sur les transporteurs clandestins, qui ont profité de nos souffrances pour nous saigner à blanc, exigeant des tarifs exorbitants». «Pourtant, diront d’autres en colère, les pouvoirs publics avaient déclaré, que les moyens de transport seraient disponibles pour nous permettre de nous déplacer sans aucun problème». Et face à cette défaillance, tous les citoyens rencontrés, ont été unanimes à déclarer que des mesures rigoureuses doivent être prises à l’encontre de tous ceux qui ne respectent pas les décisions ministérielles.

Mohamed Achraf