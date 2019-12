<span style='text-decoration: underline;'>Selon le «GIE Monétique»</span>:<br><span style='color:red;'>Les clients d’Algérie Poste accéderont aux services monétiques offerts sur le réseau bancaire</span>

Les clients d’Algérie Poste, détenteurs de cartes CIB et «Edahabia» pourront, dès le 5 janvier prochain, accéder aux mêmes services monétiques offerts sur le réseau monétique des banques en plus de celui d’Algérie Poste, a annoncé mercredi le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Monétique, dans un communiqué.

Cette interopérabilité a été rendue possible grâce à une convention signée entre la Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique (SATIM) et Algérie Poste, sous la conduite du GIE Monétique, organe de régulation de la monétique en Algérie,.

Selon la même source, la concrétisation de cette convention a été concrétisée après la finalisation d’une multitude de tests de sécurité et de performance entre les plateformes monétiques de la SATIM et d’Algérie Poste. «Ces tests ont été indispensables et déterminants pour la réussite de l’interopérabilité». Désormais, tous les clients détenteurs de cartes bancaires CIB ou Edahabia pourront «non seulement retirer leur argent sur les Distributeurs Automatiques de Billets et les Guichets Automatiques de Banques du réseau postal ou bancaire, mais aussi et surtout, effectuer des paiements avec leurs cartes respectives, sans distinction, chez tous les commerçants dotés de Terminaux de Paiement Electronique, affiliés indifféremment aux banques ou à Algérie Poste», indique le communiqué.

L’entrée en vigueur de cette disposition consacra «une étape importante dans le développement de la monétique en Algérie», selon la même source.

«L’année 2020 s’annonce prometteuse avec cette bonne nouvelle que les citoyens algériens accueilleront, à coup sûr, avec la plus grande satisfaction», se réjouit le GIE, précisant que cette démarche intervient grâce «au niveau non négligeable de maîtrise atteint par les personnels de ces institutions, qui ont pu accéder à des performances, tant en compétences humaines que technologiques, conformes aux normes et standards internationaux».