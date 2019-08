<span style='text-decoration: underline;'>Interclubs (tour préliminaire / retour)</span>:<br><span style='color:red;'>Les clubs algériens pour un tir groupé réussi</span>

Les quatre représentants algériens dans les deux compétitions africaines interclubs de football, l’USM Alger, la JS Kabylie, le CR Belouizdad et le Paradou AC, tenteront de poinçonner leur billet pour les 16es de finale, à l’occasion des matchs du tour préliminaire (retour), prévu vendredi, samedi, et dimanche.

En C1, l’USM Alger, auteur d’une précieuse victoire lors de la première manche disputée à Niamey face aux Nigériens de l’AS Sonidep (2-1), est appelée à confirmer cette victoire dimanche au stade du 5-juillet, pour éviter toute mauvaise surprise, qui pourrait «anéantir» le champion d’Algérie sortant, déjà confronté à une crise financière sans précédent. Le club de Soustara pourrait récupérer son nouveau buteur attitré Zakaria Benchaâ, qui souffrait d’une blessure à la cheville, et forfait pour le match en déplacement face au CS Constantine (0-0) disputé lundi, dans le cadre de la 2e journée du championnat de Ligue 1. Si la mission des Algérois s’annonce à leur portée, les «Canaris» de la JS Kabylie, l’autre représentant algérien dans cette épreuve, effectuera un déplacement périlleux à Khartoum pour défier l’un des habitué de l’épreuve Al-Merrikh. Les joueurs de l’entraineur français Hubert Velud partiront avantagés qu’avec un seul but d’avance, eux qui ont sué pour remporter le match aller (1-0) disputé au stade de l’unité maghrébine de Béjaia. Les Canaris aborderont cette rencontre avec un moral au beau fixe après leur premier succès en championnat lundi soir contre le promu l’US Biskra (3-2). En Coupe de la Confédération africaine, le Paradou AC, large vainqueur à l’aller (3-0) des Guinées de l’IC Kamsar pour sa première apparition sur le plan continentale, ne devrait pas rencontrer de difficultés pour passer ce tour préliminaire, même si la vigilance doit être de mise chez les «Académiciens», auteur d’un mauvais départ en Ligue 1 avec deux défaites de rang dont la dernière devant le MC Alger (2-1) lundi soir.

Coupe de la Confédération : jouable pour le CRB et le PAC

Enfin, le CR Belouizdad, vainqueur à Alger des Tchadiens de l’AS Coton (2-0), aura bien des atouts à faire valoir, pour réussir son retour sur la scène continentale et revenir avec le billet qualificatif. Le Chabab, dont l’entraîneur Abdelkader Amrani a brandi la menace de quitter son poste, compte aller le plus loin possible dans cette compétition, selon les propos des responsables du club.