<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Augmentation de la mercuriale au niveau des marchés</span>:<br><span style='color:red;'>Les commerçants accusent les agriculteurs</span>

En cette période de froid, les prix des fruits et légumes ne cessent de prendre de l’envol. Il a suffit d’une virée, du côté du marché communal quotidien, situé au centre-ville, pour constater de visu, l’augmentation des prix des produits en tous genres.

Interrogés à ce propos, les commerçants trouvent le prétexte, que les agriculteurs ne s’aventurent plus au niveau de leur terre, à cause du froid et de la neige, pour récolter leurs produits. Donc pour eux, les prix ont augmentés au niveau du marché de gros.

En effet, pratiquement toute la mercuriale a subi une montée vertigineuse, depuis plusieurs jours, au niveau des marchés de la ville d’Oran. C’est la flambée des prix des fruits et légumes. Une situation devenue infernale pour les ménagères, notamment, pour les petites bourses. Il est vrai, que certains citoyens ne s’intéressent pas au prix affiché et consomment sans relâche. Ce qui n’est pas le cas, pour les petits fonctionnaires, surtout ceux à faible revenu, qui dénoncent l’abus des commerçants, vu les prix excessifs. En effet, la pomme de terre qui est utilisée pratiquement par toutes les mamans, était exposée au marché de la Bastille à 40 DA le kilo. Elle se retrouve à 70 DA le kilo pour la blanche et 80 DA pour la rouge. La tomate est affichée à 150 DA le kilo, les oignons à 70 DA, les choux fleurs à 150 DA, les aubergines à 140 DA le kilo, les haricots verts à 360 DA, la carotte à 80 DA, le navet à 80 DA, l’ail à 1000 DA. Pour ce qui est de la viande rouge, elle est inabordable à 1900 DA le kilo. Le poulet quant à lui a vu son prix baisser, car il était à 450 DA le kilo, il y a deux semaines. Il est proposé à 230 DA le kilo. Du côté du poisson, il ne faut pas s’y aventurer, la crevette vacille entre 2800 et 3600 DA le kilo, le merlan à 1800 DA, la bonite à 1200 DA, la vraie sardine à 700 DA. Il est à se demander, comment un fonctionnaire, qui ne perçoit même pas le SMIC, va terminer le mois.

Du côté des denrées alimentaires, qui sont utilisés par les ménagères durant cette période, les commerçants d’alimentations générales, ne lésinent pas sur les prix, les lentilles marrons sont proposées à 320DA le kilo. Quant aux rouges, elles sont affichées à 400 DA. Les haricots blancs à 400DA. Quant aux pois chiches, ils sont à 380 DA. Les différentes marques de café ont augmenté chacune de 2O DA, alors qu’au mois dernier, elles étaient proposées entre 140 et 150 DA les 250 grammes. Il est à croire, que la crise économique ne touche que les pauvres fonctionnaires, qui voient les factures d’eau, d’électricité s’accumuler, alors qu’ils n’arrivent même pas à satisfaire les besoins primordiaux de leur famille, vu que tous les produits ont augmenté.

A.Yasmine