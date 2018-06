<span style='text-decoration: underline;'>UGCAA</span>:<br><span style='color:red;'>Les commerçants invités à respecter le planning de permanence durant l’Aïd El Fitr</span>

Les services de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) du bureau d’Oran, en coordination avec la fédération, qui relève de ladite union, s’impliquent pour le bon déroulement des permanences, durant les deux jours fériés de la fête de l’Aïd.

Les dits services lancent un appel aux commerçants retenus pour la permanence, de suivre le planning et de respecter les horaires de travail, de ne pas baisser rideau. Le but de cette initiative est de permettre aux citoyens, de faire leurs courses sans peine, et pour que les produits consommables de première nécessité, tels que le pain, le lait… soient disponibles sur le marché. A cet effet, le bureau des services de l’UGCAA sera de permanence durant l’Aïd, et il est mis à la disposition des citoyens un numéro vert : 041 82 21 46, pour les contacter en cas de problèmes, de non respect du planning ou pour des informations.

Dans le même cadre, les services de l’entreprise de transport de la wilaya d’Oran, ont mis en place un programme spécial, pour la disponibilité du transport durant la période sus citée.

A cet effet, des bus ont été retenus, pour assurer le transport au niveau des lignes urbaines. Tous les moyens humains et matériels seront déployés, pour le respect du planning instauré, pour permettre aux citoyens qui usent du transport en commun, de se déplacer sans peine, durant les deux jours de fête. Les services de Naftal soulignent de leur coté, que le carburant sera également disponible.

Le but est surtout d’assurer une bonne prestation de service, et de permettre aux automobilistes Oranais, de se procurer du carburant, pour circuler aisément durant les deux jours fériés de l’Aïd sans difficulté, et pour éviter notamment les longues files d’attente, au niveau des points de vente de Naftal.

A cet effet, le carburant ainsi que les autres produits dérivés Naftal, seront à leur disposition durant ladite période festive.

Bekhaouda Samira